Согласно данным сервиса YouTravel.me, самым востребованным туристическим направлением в 2020 году, а также во время новогодних праздников, стал Алтай. Также в топ-5 данного рейтинга вошли курорты озера Байкал.

«Год был непростым, и путешественники стремятся проводить его ярко, получив максимум впечатлений, что подтверждает и мировые тренды, – прокомментировала итоги года генеральный директор сервиса YouTravel.me Ольга Бортникова. – Новогодний рейтинг во многом повторяет тенденции года – жители крупных городов хотят создать себе праздничное настроение, поэтому выбирают снежные регионы».

Большинство пользователей сервиса YouTravel.me отправились в новогодние праздники на Алтай (20%), в Дагестан (15,5%) и на Кольский полуостров (12%). В пятерку лидеров вошли Байкал (9%) и Крым (7%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество бронирований путешествий по России увеличилось в 10 раз. В среднем на новогоднюю поездку в авторском туре пользователи тратили 51 638 рублей, что на 34,4% больше, чем в 2019 году.

Наиболее активной демографической группой, которая чаще всего планировала празднование Нового года в авторском туре, стали люди в возрасте 25-34 года (33,3%). Чаще всего авторские туры на праздники бронировали жители Москвы (46%) и Санкт-Петербурга (12%).

Ранее «КС» стало известно о том, что алтайский туристический комплекс «Империя туризма» на озере Ая был выставлен на продажу. Владелец установил стартовую цену в 200 млн рублей.

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