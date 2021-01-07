Новосибирские пожарные спасли 23 человека из горящего общежития

В ночь с 6 на 7 января на улице Сухановской в Калининском районе произошел крупный пожар в общежитии. Пожарные спасли из горящего здания 23 человека, в том числе 6 детей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме поступило на пульт дежурного в 23:30 по местному времени. В здании загорелась комната на третьем этаже, горели мебель и домашние вещи.

Прибывшие на место происшествия пожарные начали эвакуацию жильцов с верхних этажей. Было спасено 23 человека, включая 6 детей. Еще 82 человека, включая 13 детей, эвакуировались из горящего здания самостоятельно. Спустя 20 минут после приезда сотрудников МЧС пожар был локализован, в 1:35 по местному времени – полностью потушен. «Комнату на наличие людей проверили, никого не обнаружили», — добавили в ГУ МЧС.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.