Дома – лучше: как новосибирские бизнесмены проводят новогодние праздники

Редакция «Континента Сибирь» по традиции поинтересовалась у представителей регионального бизнес-сообщества, где и как они встречали главный зимний праздник и провели первые несколько дней 2021 года. Как оказалось, пандемия коронавируса внесла свои коррективы и здесь — в этот раз, за редким исключением, предпочтение было отдано встрече Нового года в домашней атмосфере в кругу семьи.

Денис Крылов, руководитель Сибирского обособленного подразделения ООО «РТ-Инвест Транспортные системы» (оператор системы Платон):

— Традиционно, 31 декабря и 1 января мы проводим дома, а потом мы с семьёй отправляемся в небольшое путешествие. И в этот раз Новый год мы встретили с семьёй дома, как обычно у домашнего очага, возле камина, а на следующий день уже уехали кататься на лыжах. Прямо сейчас мы едем на подъёмнике на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Красной Поляне, Сочи. Светит солнышко, белый снег, очередей на подъёмниках нет — и это просто новогоднее чудо.

Самый запоминающийся Новый год – пока нынешний, у нас дома -30, а здесь +10 градусов, шикарная погода и не так много народа, как могло быть. А вообще, лучше всего встречать Новый год в Швейцарии, в Церматте — это самый потрясающий и впечатляющий горнолыжный курорт.

Виктор Шкуренко, соучредитель продуктовых сетей «Низкоцен», «Победа», «SPAR Омск»:

— Новый год встречал в Сочи, поскольку почти все страны сейчас закрыты и пока можно передвигаться по России, решил встречать там. Но вообще, если бы границы были открыты, то предпочитаю для отдыха южные страны, к примеру, Таиланд либо Мальдивы, такие направления мне больше нравятся. У меня нет предрассудков, в каком окружении и где Новый год встречать. Ёлка, снег – это не обязательно, я воспринимаю это не как праздник, а скорее, как выходные. В рабочие дни сложнее вырваться из деловой рутины, а в праздники есть возможность воспользоваться длинными выходными.

Новый год обычно встречаю за столом в любой стране мира, где бы не был в этот момент. Чаще в кругу семьи, за редкими исключениями — с друзьями. К Новому году в целом я отношусь спокойно уже, с возрастом, вероятно. Самое большое впечатление от праздника, когда мне было 18 лет и до 25 лет, примерно. Тогда было интересно встречать Новый год, а сейчас это рутина, ничего необычного нет.

Ольга Тимохина, основатель Академии и создатель курсов, совладелица и директор по развитию «Бюро путешествий «Гран-Тур»:

— Праздники провожу с семьёй в городе. У нас с мужем на руках две мамы, которым за 80 лет, поэтому мы ограничены в передвижениях, их не с кем оставить. Мамы живут в соседних домах, поэтому и мы праздники дома проводим. За всю свою 26-летнюю туристическую жизнь я всего один раз встречала Новый год в Таиланде и поняла, что люблю зиму, снег. Поэтому в Новый год меня никогда не тянуло в жаркие страны, для нас это семейный праздник. Традиции ездить за границу в Новый год у нас не сложилось. Можно было бы в Альпы, конечно, потому что там горы и снег, но в этом году это очень дорого.

Я сейчас работаю директором по развитию нашего турагентства (турфирмы), но помимо этого, в сентябре 2019 года я основала онлайн-академию туризма для турагентов. Ее задача — повышение квалификации для начинающих и уже работающих турагентов: знания по курортам и отелям. Академия как раз была запущена в 2020 году, в условиях пандемии и ограничений по выездам. Тем не менее, даже в такой ситуации люди хотели учиться на турагентов, и 31 декабря буквально в полночь пришла заявка из Екатеринбурга. Мне хотелось, чтобы человек получил доступ к программе, и я прямо в Новый год заработала ученика. Поэтому считаю, что это и было самое запоминающееся событие.

Если бы была возможность, то сама бы я на Новый год поехала в горы, в Альпы: зимний отдых, снег, когда на курортах ещё стоят новогодние ёлки, всё украшено – это всё мне нравится. Однозначно, что это должен быть не пляжный отдых. Для меня Новый год — это не тёплое море и пляж.

Александр Иванов, генеральный директор Биотехнопарка:

— Новый год провожу исключительно дома с семьёй. Для меня это традиционный праздник, поэтому стараемся дома встречать. Работа не позволяет куда-то выехать, получается, что приходится даже в праздники приезжать, контролировать.

Если бы границы были открыты, то скорее всего выбрал бы для поездки тёплую страну, потому что не любитель лыж, гор, но точно не в Таиланд, скорее в Европу куда-нибудь, погулять, посмотреть, либо на море.

Виталий Тирон, генеральный директор компании «Сиббиотех»:

— Новогодние праздники сейчас и обычно провожу в коттедже в лесу, либо дома. Точнее, день – там, день – здесь. Основное, чем занимаюсь: это либо планирование, размышление о бизнесе, либо занимаюсь хобби – снаряжением патронов к снайперской винтовке, поскольку увлекаюсь снайперской стрельбой из винтовки до 1 километра.

Вообще всегда провожу Новый год с семьёй, лет 17 примерно это стабильно, такое правило. Если бы была сейчас возможность улететь, то в Новый год предпочёл бы Вьетнам. В отличие от Таиланда, там чуть больше порядка, мне там очень понравилось.

Игорь Диденко, генеральный директор АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат»:

— Этот Новый год, за последние 10 лет, мы провели дома, в кругу семьи. Сейчас катаемся на снегоходах, несмотря на мороз, весело проводим время. В прошлом году, если вспомнить, в Новый год было интересно: были в Кении, Танзании с детьми. Сафари, путешествие, Занзибар, пляж – интересная была поездка. До этого, года два назад Африка была: ЮАР, Замбия, Зимбабве, водопад Виктория.

Если бы сейчас границы были открыты, хотелось бы во многие места отправиться, самое банальное – выбрал бы Мальдивы, а если из необычного — то в Новую Зеландию отправился бы ещё раз – незабываемая страна.

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