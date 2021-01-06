Собрание кредиторов банкротящегося застройщика «Доступное жилье Новосибирск» (ДЖН) приняло решение о создании жилищно-строительного кооператива для завершения скандально известного долгостроя на улице Большой.

О решении, принятом кредиторами ООО «ДЖН» — участниками долевого строительства – сообщил конкурсный управляющий банкротящейся компании Александр Чернусь в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Согласно протоколу собрания, дольщики создадут ЖСК «Новомарусино 4/2» для окончания строительства дома по адресу улица Большая 600/12, за счет привлеченных средств инвестора и реализации свободных помещений.

В протоколе также подчеркивается, что окончание строительства дома не предусматривает привлечение средств со стороны членов ЖСК. По предложению конкурсного кредитора, ООО СК «Перфект», кооператив возглавит Петр Смирнов.

Напомним, жилой комплекс Новомарусино расположен на левом берегу в районе ТЭЦ-3. Строительство квартир было профинансировано мэрией. Также она выкупила 130 квартир для расселения ветхого и аварийного жилья. В планах было строительство более 100 жилых домов на площади 65 га. Застройщик, компания ООО «Доступное жилье Новосибирск», приступил к работам в 2015 году. С 2016 года стройка остановилась.

Летом 2019 года ООО «ДЖН» было признано банкротом, в отношении создателя компании, бизнесмена Вадима Варвянского было возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении полномочий и хищении средств дольщиков. Обманутыми дольщиками признаны около 800 человек

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