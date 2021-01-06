Две женщины и пять мужчин умерли от коронавируса в Новосибирской области

Как сообщили в оперативном штабе, 6 января в Новосибирской области коронавирусную инфекцию выявили у 141 человека. При этом выздоровело 209 пациентов, а семерых спасти не удалось.

По данным штаба, всего в регионе зарегистрировано 28 770 случаев заболевания, 1 667 из них выявлены среди детей. Из «ковидных» госпиталей выписали 25 107 человек.

За сутки от коронавируса в Новосибирской области скончались мужчины 55, 62, 64, 72 и 74 лет, а также 59-летняя и 82-летняя женщины. Всего из-за болезни в регионе умерло 1 015 человек.

В Омской области выявлено 254 новых случая коронавируса, всего здесь заболело 31 646 человек. За сутки от инфекции излечились 52 жителя области, а всего – 19 812. 6 января инфекция унесла жизни семерых омичей. Всего от заболевания погибло 916 жителя региона.

В Красноярском крае за сутки заболело 320 человек, всего здесь зарегистрировали 48 433 пациента с диагнозом COVID-19. С 6 на 7 января выздоровевшими признали 400 жителей региона, всего же из профильных отделений выписали 43 400 пациентов. В течение суток от заболевания скончались 15 жителей края, а с начала пандемии из-за инфекции погибло 1 805 красноярцев.

Напомним, накануне в Новосибирской области коронавирусом заболело 142 человека.

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