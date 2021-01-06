Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании особых экономических зон (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Омской области и Красноярском крае. Об этом сообщили на сайте правительства 6 января.

На территории ОЭЗ «Авангард» в Омской области к 2030 году планируется создать более 700 рабочих мест. Отмечается, что предприятия будут иметь, в частности, нефтехимическую специализацию. В регион предполагается привлечь порядка 23 млрд руб.

В ОЭЗ «Красноярская технологическая долина» в Красноярском крае к 2030 году планируется создать около 1,3 тыс. рабочих мест, а объём инвестиций должен превысить 16 млрд руб. Сейчас с потенциальными резидентами особой экономической зоны заключено шесть соглашений на производство промышленного оборудования и продукции из алюминия для авиа- и машиностроения.

Предпринимателям, разместившим бизнес в ОЭЗ, обещают минимизацию административных барьеров, налоговые льготы, таможенные преференции и снижение арендных платежей. Также резиденты особой экономической зоны могут получить консультации управляющих компаний при реализации инвестпроектов.

Напомним, создание ОЭЗ в Омской области и Красноярском крае правительство РФ одобрило на заседании специальной рабочей группы в декабре.

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