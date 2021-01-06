Путин поручил главе Иркутской области окончательно восстановить подведомственные РЖД дома

Президент России Владимир Путин напомнил губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву о необходимости окончательно решить вопрос с восстановлением домов, подведомственных РЖД, которые пострадали от наводнения в Нижнеудинске в 2019 году.

Соответствующее поручение Владимир Путин дал губернатору на совещании по вопросам социальной зашиты населения, которое прошло в режиме видеоконференции 5 января.

«Надо дожимать эту ситуацию, надо создать условия, чтобы люди могли жить в нормальной ситуации», — цитирует главу государства агентство «Интерфакс».

Губернатор сообщил, что он записал поручение президента, на что Владимир Путин заметил: «Записывать не нужно, запомнить, это вопрос серьёзный, там люди живут».

Как доложил Игорь Кобзев, после наводнения в Нижнеудинске в эксплуатацию ввели 126 жилых домов, это 60% от запланированного количества. На это были потрачены в том числе средства резервного фонда РФ, выделенные в рамках программы строительства жилья для граждан, пострадавших от грунтовых вод, в размере 1,3 млрд руб. В 2020 году на эти деньги было построено 489 новых жилых помещений, 233 из них – для льготников. Кроме того, на пострадавших территориях восстановлено и построено 60 социальных объектов.

В эти дни в Усолье-Сибирском Иркутской области также происходит становление ледостава на Ангаре. По данным МЧС по региону, уровень воды в реке колеблется от одного до полутора метров. В результате подтопило пониженный участок дороги в районе полуострова Варничный, который соединяет городскую черту с полуостровом.

Напомним, в декабре губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что жителям Усолья-Сибирского больше не угрожают последствия утечки вредных веществ на промплощадке.

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