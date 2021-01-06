Медцентр с дорогим оборудованием загорелся в Новосибирске

Пожар в медицинском центре, расположенном на территории новосибирской горбольницы, произошёл рано утром в среду. По информации из социальных сетей, в помещении находилось дорогостоящее оборудование для МРТ-обследования.

О задымлении в одноэтажном здании МРТ-центра «Альба-Мед» на улице Залесского в Новосибирске пожарным сообщили в 7.15 6 января, рассказали в паблике «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Как сообщили спасатели, дым шёл из-под крыши здания.

«По оперативной информации, площадь пожара составила около 18 квадратных метров. Огнём повреждены потолочные перекрытия над технической комнатой учреждения, другие помещения и само здание удалось спасти», — говорится в сообщении.

Очевидцы в социальной сети также сообщают, что в здании горела проводка.

В МЧС отмечают, что пожарные реагировали по повышенному рангу сложности. В тушении огня были задействованы 8 машин и 28 сотрудников службы.

О пострадавших не сообщается, причины пожара выясняют.

Напомним, в январе в доме основателя новосибирской компании «Харакири» произошёл пожар.

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