Медцентр с дорогим оборудованием загорелся в Новосибирске

Пожар в медицинском центре, расположенном на территории новосибирской горбольницы, произошёл рано утром в среду. По информации из социальных сетей, в помещении находилось дорогостоящее оборудование для МРТ-обследования.
О задымлении в одноэтажном здании МРТ-центра «Альба-Мед» на улице Залесского в Новосибирске пожарным сообщили в 7.15 6 января, рассказали в паблике «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Как сообщили спасатели, дым шёл из-под крыши здания.
«По оперативной информации, площадь пожара составила около 18 квадратных метров. Огнём повреждены потолочные перекрытия над технической комнатой учреждения, другие помещения и само здание удалось спасти», — говорится в сообщении.
Очевидцы в социальной сети также сообщают, что в здании горела проводка.
В МЧС отмечают, что пожарные реагировали по повышенному рангу сложности. В тушении огня были задействованы 8 машин и 28 сотрудников службы.
О пострадавших не сообщается, причины пожара выясняют.
Напомним, в январе в доме основателя новосибирской компании «Харакири» произошёл пожар.