Примыкающие к историческому зданию офисы в центре Новосибирска продают за 380 миллионов рублей

Четырёхэтажное офисное здание рядом с кинотеатром «Победа» в Новосибирске выставили на продажу, соответствующее объявление появилось на сайте Avito. Цена вопроса – 380 млн рублей.

Как говорится в объявлении, здание по адресу Ленина, 5 не относится к объектам культурного наследия, однако примыкает к такому помещению – торговому корпусу Богородско-Глуховской мануфактуры, который принадлежал московским промышленникам Морозовым (Главпочтамт).

Также уточняется, что войти в здание можно как со стороны улицы Ленина, так и со внутреннего двора, где на охраняемой территории расположено десять парковочных мест. Сейчас здесь располагаются офисные помещения.

По данным портала Novosibdom.ru, «почтовую» специализацию прилегающий к зданию объект получил в 1922 году, а в 1927 году он был официально отдан Главпочтамту. Тогда к двухэтажному зданию надстроили ещё два этажа. Дополнительный корпус со стороны улицы Ленина к нему был пристроен в 1968 году.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске выставлена на продажу сеть аптек.

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