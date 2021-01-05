Власти проверили детдом в Новосибирской области на предмет издевательств над подростком

Специалисты министерства труда и социального развития Новосибирской области провели проверку в Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей, где, по информации из соцсетей, издевались над 17-летним подростком. До вердикта следователей власти выводов не озвучивают.

О проведённой проверке сообщили в пресс-службе областного правительства 5 января.

По данным властей, проверка прошла на предмет соблюдения правил содержания детей в учреждении, в том числе обеспечения их безопасности. Специалисты опросили сотрудников интерната, проверили документацию и данные системы видеонаблюдения.

Кроме того, отдел опеки и попечительства администрации Тогучинского района оценил правомерность решения о направлении ребёнка в детский дом.

«При передаче ребёнка матери 29.12.2020 она была подробно проинформирована о проведенных с ним профилактических мероприятиях и их результате, состоянии его здоровья на момент передачи. Претензий мама не имела, что подтверждается записями в «Журнале осмотра детей при передаче родителям», — сообщили в региональном правительстве.

До выводов следователей итоги проверки в правительстве не озвучивают. При этом отмечается, что министерство труда и соцразвития держит ситуацию на контроле.

«В настоящее время продолжается проверка, организованная Следственным управлением Следственного комитета по Новосибирской области. До завершения этой проверки делать выводы о действиях руководства и персонала учреждения преждевременно», — говорится в сообщении правительства региона.

Напомним, Следственное управление СКР по Новосибирской области проводит проверку информации об издевательствах над 17-летним подростком, которая появилась в социальных сетях на днях. Сообщалось, что ребёнка привязывали к кровати и избивали. Молодой человек находился в учреждении год.

Ранее также сообщалось, что в декабре в Новосибирской области вынесли приговор издевавшейся над ребёнком медсестре.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.