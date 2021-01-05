Ещё восемь человек погибли от коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, 5 января в Новосибирской области зарегистрировано 28 629 случаев коронавирусной инфекции, 142 человека заразилось за последние сутки. Среди детей зафиксировано 1 663 случая заболевания.

Как сообщили в штабе, из больниц региона выписали 24 898 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. За последние сутки домой отправились ещё 187 пациентов.

5 января в Новосибирской области зафиксировали восемь смертельных случаев от коронавируса. Погибли мужчины 48, 60, 67 и 72 лет и женщины 59, 72,76 и 80 лет. Всего из-за болезни в регионе скончались 1 008 человек.

В Кузбассе за последние сутки зафиксировано 127 случаев заболевания (всего – 26 554). С выздоровлением 5 января выписали 142 пациента (всего – 23 543). В течение суток от коронавируса скончалось трое жителей региона (всего – 479).

В Алтайском крае зарегистрировано 209 новых случаев заболевания (всего – 33 957). В течение суток в регионе выздоровело 168 пациентов (всего – 30 392), не удалось спасти девятерых больных с коронавирусом. Всего от заболевания умерло 926 жителей края.

Напомним, накануне в Новосибирской области зафиксировали тысячу смертельных случаев от коронавирусной инфекции.

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