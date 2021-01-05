Руководство новосибирского аквапарка извинилось за очереди на морозе

В социальных сетях новосибирского аквапарка «Аквамир» появилось заявление о мерах, которые приняли после произошедшего накануне инцидента с очередями перед входом в заведение. Руководство извинилось за произошедшее.

«Вчера ночью была полностью изменена система прохода гостей в оздоровительный центр, увеличен штат сотрудников кассовой зоны и произведена смена подрядной организации по охране аквапарка «Аквамир», — говорится в сообщении, опубликованном в группе аквапарка «ВКонтакте» 5 января.

4 января в аквапарк перестали пускать посетителей задолго до его официального закрытия, у входа осталась многочисленная очередь. При этом у тех, кто не смог попасть в развлекательный центр, были куплены билеты. Эти меры руководство объяснило ограничением посещаемости заведений из-за коронавируса до 50% от вместимости помещения – аквапарк на тот момент был уже заполнен наполовину.

Возмущённые новосибирцы пожаловались на произошедшее в социальных сетях, отметив, что им пришлось стоять на сорокаградусном морозе, а часть посетителей стали участниками потасовки с охраной. Позже в группе аквапарка появилась информация о том, что билеты, приобретённые на посещение до 10 января, будут действительны до 1 февраля.

Напомним, в декабре детские центры Новосибирска попросили губернатора разрешить им вернуться к работе.

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