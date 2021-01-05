Бизнес под наблюдением: топ-5 новосибирских банкротств 2020 года

В одном из интервью «Континенту Сибирь» адвокат Ирина Гребнева сообщила, что, по ее мнению, весь бизнес сейчас так или иначе находится в банкротстве. Или сама компания вошла в процедуру, или готовится к ней, или участвует в процессе банкротящегося контрагента. Многие предприниматели воспринимают процедуру несостоятельности, не как конец бизнеса, а как «обнуление» с возможностью начать все заново. Самые резонансные новосибирские банкротства прошедшего года по версии «Континента Сибирь» — в материале.

«НСК Холди»

Одним из самых резонансных и одновременно прогнозируемых банкротств в минувшем году стало признание несостоятельной торговой сети «НСК Холди», одного из «наследников» «Холидея». Инициировала это банкротство весной омская компания «Союз» из-за долга по поставкам в размере более 637 тыс. рублей. Перед тем, как арбитражный суд Новосибирской области в начале декабря ввел в компании процедуру наблюдения, магазины сети были выставлены на продажу, а контрагенты, обсуждая ситуацию, были уверены, что судьба «НСК Холди» решена. После решения арбитража, ряд компаний подали ходатайства о включении в число кредиторов. В числе этих компаний есть ООО «Бест Прайс». Согласно ЕГРЮЛ, учредителем и руководителем компании является Игорь Крамич. Он же является учредителем ООО «ФЦ Сибирь» — управляющей компанией сети «Фермер-Центр», проекта ГК «Холидей». Судя по арбитражному регламенту, банкротное дело «НСК Холди» будет долгим: рассмотрение отчета управляющего намечено на лето 2021 года. Летом прошлого года также был признан банкротом один из основателей сети «Холидей» и директор ООО «НСК Холди» Николай Скороходов. Истцом выступил «Альфа-Банк», сумма требований на момент подачи иска составила более 347 млн рублей. Суд ввел процедуру реализации имущества бизнесмена до июня 2021 года.

Петр Овчинников и «ВДТ-Строй»

Еще одним известным бизнесменом-банкротом в 2029 году стал заслуженный строитель Новосибирской области, совладелец группы компаний «Кварсис» Петр Овчинников. Истцом выступал индивидуальный предприниматель, директор юридической фирмы «Consigliere» Алексей Морковский, сумма долга застройщика которому за оказанные юридические услуги составила на момент подачи иска более полумиллиона рублей. В отношении Петра Овчинникова введена процедура реструктуризации задолженности сроком на четыре месяца. В ходе процесса дело приняло неожиданный оборот: Петр Овчинников сам потребовал признать его банкротом, ссылаясь на долг в размере около 750 млн рублей. 11 января суд должен вынести решение по этому ходатайству. Несостоятельной в текущем году была также признана компания Петра Овчинникова «ВДТ-Строй», управляющая новосибирским аквапарком. В ходе процесса выяснилось, что должник «фактически сдал аквапарк в аренду». Сейчас Одним из главных кредиторов компании (58,25% голосов от всего реестра) является ПАО «Межтопэнергобанк». Сумма долга застройщика банку превышает 2 млрд рублей. В конце декабря прошлого года арбитраж по требованию конкурсного управляющего принял обеспечительные меры к имуществу, находящемуся по адресу Яринская, 8 – аквапарк «Аквамир» — которое, судя по документам суда, находится в распоряжении ООО «Глобал». Управляющий намерен вернуть имущество в конкурсную массу.

«Союз-Электроника»

В марте прошлого года под наблюдение попало АО «Союз-Электроника» — головное предприятие холдинговой компании «НЭВЗ-Союз», стратегического предприятия РФ и партнера «Роснано», в том числе по производству инновационных изделий из керамики. Банкротства компании потребовала ИФНС России по Заельцовскому району Новосибирска из-за долгов по обязательным платежам в бюджет, копившихся с 2018 года. В ходе процесса в число кредиторов вошел «Банк Акцепт», требующий с должника более 40 млн рублей по кредиту. Однако сдаваться «Союз-Электроника» пока не планирует. В декабре стало известно, что предприятие собирается заключить с кредиторами мировое соглашение. Его проект будет рассмотрен в январе. При этом рассчитываться по долгам АО намерено, в том числе, за счет взыскания долгов с «материнской» структуры и аффилированной компании. «Союз-Электроника» направила 37 исков в арбитраж с требованием взыскать дебиторскую задолженность с ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-Керамикс» на общую сумму более 115 млн рублей.

СМЦ «Стиллайн»

Летом 2020 года процедура наблюдения была введена в ООО «Сервисный металлоцентр «Стиллайн», который является мажоритарным акционером ПАО «Тяжстанкогидропресс». Сам завод «Тяжстанкогидропресс» последнее время фигурирует в новостях в связи со скандалами, связанными с выплатой зарплаты работникам. Кроме того, на предприятии сменился топ-менеджмент, сейчас завод возглавляет Александр Журавлев, до этого работавший в структуре РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана. Что касается банкротства СМЦ «Стиллайн», признать его несостоятельным требовали два банка: «БКС-Банк» и «Сбербанк». При этом в ходе процесса выяснилось, что супруга учредившего, согласно ЕГРЮЛ, СМЦ «Стиллайн» Николая Степакина Елена является сестрой Олега Михасенко (владелец и основатель финансовой группы БКС, крупнейшего, по данным Forbes, небанковского брокера России – «КС»), под контролем которого находится, по данным арбитража, 100% «БКС-Банка». Эти же два банка пытаются банкротить самого Николая Степакина, однако пока решений по искам не вынесено.

«Новоград Истейт»

В ноябре прошлого года процедура наблюдения была введена в АО «Новоград Истейт», связанном с известным новосибирским бизнесменом Евгением Грибовым. Сам предприниматель, согласно ЕГРЮЛ, выступает учредителем строительной компании «Новоград», «Новоград Истейт» же специализируется на операциях с недвижимостью. С банкротным иском выступил новосибирский завод «Электроагрегат». Поводом для заявления стало решение арбитражного суда Новосибирской области о взыскании с «Новоград Истейт» в пользу завода около 17 млн рублей доходов от незаконного владения имуществом. По версии истца, «Электроагрегат» приобрел в собственность ряд нежилых помещений и долей в земельных участках в Новосибирске. «По утверждению истца в 2012 году указанные объекты выбыли из владения АО «Электроагрегат» в результате хищения бывшим акционером общества Грибовым Е.В. и были истребованы истцом в последующем», — говорится в решении суда. Одним из покупателей объектов недвижимости был «Новоград Истейт». В последних числах декабря с ходатайством о включении в число кредиторов «Новоград Истейта» обратилась ФНС, однако предъявленная налоговиками сумма пока неизвестна.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.