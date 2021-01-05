В администрации Бердска выбирают, кто займёт пост умершей руководительницы

Заявки на участие в конкурсе на должность директора Городского центра культуры и досуга начнут рассматривать в администрации Бердска после новогодних каникул. Предыдущий руководитель ведомства, Елена Исламова, скончалась от продолжительной болезни в ноябре.

Как сообщает 5 января «Курьер. Среда. Бердск», приём заявок завершился 31 декабря 2020 года. Эксперты начнут их рассматривать после новогодних каникул, а сам конкурсный отбор состоится 28 января.

По условиям конкурса, кандидаты должны иметь высшее образование, трудовой стаж от пяти лет и опыт работы в руководящей должности. Комиссия оценит их личностный и профессиональный потенциал. С победителем мэр Бердска заключит трудовой договор, назначив его на должность нового директора. Это процедура должна пройти в течение месяца.

Сейчас обязанности директора Городского центра культуры и досуга исполняет его заместитель Антон Седов.

В конце 2020 года в администрации Бердска также был выбран новый руководитель отдела по делам молодёжи. Им по результатам конкурса стал 25-летний Владислав Дубровский.

Напомним, директор Городского центра культуры и досуга, бывшая управляющая делами мэрии Бердска Елена Исламова скончалась на 57-м году жизни 12 ноября. Причиной смерти женщины стало онкологическое заболевание.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.