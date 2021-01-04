В Томске объявили о продаже здания исторической ценности – складов купца Горохова. Открытый конкурс по продаже федерального имущества проводит ДОМ.РФ.

Согласно информации сайта АО «ДОМ.РФ», открытый конкурс по продаже складов купца Горохова пройдет 5 февраля 2021 года. Одновременно будет продана земля, на которой расположен объект. В настоящее время идет этап подачи заявок на участие в конкурсе. Начальная цена имущества — 9,64 миллиона рублей.

Напомним, склады купца Горохова — объект культурного наследия федерального значения в городе Томске. Их построили в 1916 году на набережной реки Томи, по проекту архитектора Андрея Крячкова. Здание использовалось для хранения муки, его фасады выполнены в стиле «модерн». Сегодня строение находится в аварийном состоянии.

Стоит отметить, что общественники Томска ранее неоднократно привлекали внимание властей к историческому зданию. Однако в бюджете средств на его восстановление так и не нашлось. Несколько раз в помещениях гороховских складов проходил арт-фестиваль «мУкА: склады искусства».

На сайте ДОМ.РФ отмечено, что участок и склады Горохова сейчас находятся в федеральной собственности. Новый собственник должен будет провести работы по сохранению объекта культурного наследия.

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