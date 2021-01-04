По данным оперативного штаба региона, на утро 4 января в Новосибирской области от новой коронавирусной инфекции умерли 1000 человек.

4 января оперштаб Новосибирской области по коронавирусу вновь опубликовал печальную статистику – за минувшие сутки от COVID-19 скончались 9 человек. В том числе: мужчины в возрасте 46 лет, 52 года, 56 лет, 80 лет и женщины в возрасте 61 год, 66 лет, 68 лет, 77 лет и 83 года.

Напомним, на утро 3 января, по данным оперштаба, от COVID-19 умерли восемь человек, днем ранее – девять. 1 января – семь человек. Таким образом, общее число жертв опасной инфекции, согласно данным оперштаба, с начала пандемии в регионе выросло до 1000 человек.

Также в оперштабе сообщили, что к аппаратам ИВЛ на сегодняшний день подключены 50 пациентов. Для сравнения – 1 января подключенных к ИВЛ больных было почти в два раза меньше – 24 человека. Максимальное же с начала зимы число пациентов, которым одновременно требовалась искусственная вентиляция легких составило 55 человек (8 декабря).

Вместе с тем, с начала зимы более чем в два раза сократилось количество новосибирцев, госпитализированных в стационары по поводу COVID-19. Если на 1 декабря их число в Новосибирске составляло 2993 человека (из них 31 ребенок) и в районах области – 1544 человек, то 4 января с установленным диагнозом COVID-19 и подозрением на него в больницах города находятся 1734 человека (из них 9 детей), а в районах Новосибирской области – 937 человек.

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