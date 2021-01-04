Туркомплекс «Империя туризма» в Алтайском крае выставили на продажу на площадке Avito. Кроме продажи, владельцы рассматривают обмен объекта на участки и недвижимость в Азове, Ростове-на-Дону или Крыму.

Объявление о продаже туркомплекса «Империя туризма» за 200 млн рублей появилось на сайте Avito. Причиной продажи туркомплекса собственник называет развитие другого бизнеса.

Туристический комплекс «Империя туризма» расположен в Алтайском селе Ая, недалеко от озера Ая – популярного места отдыха туристов. В предложение о продаже входят 65 объектов недвижимости стоимостью 80 млн рублей, а также оборудование для ресторана, бассейна, светодиодное освещение и прочее – на сумму 29 млн рублей. Уточняется, что территория туркомплекса находится в долгосрочной аренде до 2057 года.

В качестве варианта, продавец предлагает обмен своего объекта на участки и недвижимость в Азове, Ростове-на-Дону или Крыму.

ТК «Империя туризма» осуществляет деятельность с 1997 года. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, гостиничные услуги в «Империи туризма» предоставляет ООО Туристическая фирма «Синегорье», принадлежащая Артему и Людмиле Бакуровым.

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