Из-за гибели ребенка детский омбудсмен предложила создать в Новосибирске народную карту безопасных горок

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко предложила создать в Новосибирске народную карту безопасных горок. Причиной стало ЧП в районе горнолыжного комплекса «Иня», в результате которого погибла 8-летняя девочка.

В посте, опубликованном на странице детского омбудсмена в Instagram, Надежда Болтенко предложила новосибирским общественникам выявить все необустроенные горки и склоны, катание с которых может привести к инцидентам. По мнению Надежды Болтенко, нужно обратить внимание на те горки, спуск которых выходит «к автомобильным дорогам, водоемам, оградам, столбам, опорам и так далее». Властям детский омбудсмен рекомендовала поддержать общественников. Итогом, по мнению Надежды Болтенко, может стать составление народной карты безопасных горок.

Поводом для выступления детского омбудсмена стал инцидент, произошедший 1 января в районе горнолыжного комплекса «Иня». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, скатившись с горки, 8-летняя девочка погибла, ударившись о препятствие. Вместе с девочкой находились ее родственники, которые катались на «плюшке» и ледянках в неотведенном для этого месте. Предположительно, это была трасса, закрытая для катания.

«Прокуратура Октябрьского района оценит действия должностных лиц горнолыжного комплекса, ответственных за обеспечение безопасности», — говорится в сообщении надзорного органа. Кроме того, поскольку погибшая девочка находилась под опекой, прокуратура Первомайского района проверит в органах системы профилактики исполнение законодательства о защите прав ребенка.

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