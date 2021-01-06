«Континент Сибирь» сделал подборку наиболее заметных интервью, выходивших в издании на протяжении прошедшего года — в каждой из основных рубрик.
Валерий Соловей,
историк, политический аналитик и публицист
Путина рубежа девяностых-нулевых годов породила уникальная политическая ситуация и консолидированный общественный запрос. Тогда практически все социальные группы, политико-идеологические силы считали его своим: и либералы, и коммунисты, и русские патриоты. Это вряд ли возможно повторить.
Анатолий Локоть,
мэр Новосибирска
Партийные нормы на всех уровнях предусматривают сменяемость лидеров, что рано или поздно происходит. Но это не приводит к смене идеологии, программы, устава. Наступит момент, когда и я буду сменен на посту первого секретаря новосибирского обкома КПРФ. Без содрогания и дрожи в голосе об этом говорю. В свое время Виктор Егорович Кузнецов достойно через это прошел, передав эстафету мне. Придет и мой черед.
Илья Гращенков,
руководитель Центра развития региональной политики
У отдела внутренней политики администрации президента свой участок ответственности. Есть еще глава финансово-промышленной группы, который стоит за губернатором. Он скажет: нам неважно, что вы сделаете, будете разгонять людей или действовать как-то иначе, принципы конкуренции – это задача вашего политического отдела. Вы просто решите вопрос, чтобы регион был управляемым, потому что у нас проекты, крупные инвестиции – нам не упали ваши дрязги между мэром и губернатором. Таков принцип системы современной власти: все деньги идут снизу наверх, а проблемы – сверху вниз.
Михаил Виноградов,
президент фонда изучения и анализа социальных и политических процессов «Петербургская политика»
Приходится соотноситься с тем, что после обнуления тема преемничества снова стала полузапрещенной. В 2020 году эксперты обсуждали, исключен ли Медведев из списка преемников № 1, что означает появление на горизонте Мишустина. Но все это скорее поводы для дискуссии, нежели четкие категоричные акценты. Сегодня налицо желание убедить всех, что проблемы 2024 года не существует.
Антон Тыртышный,
заместитель председателя совета депутатов Новосибирска
С меня на встречах избиратели пытаются спросить за все, в том числе, за маленькие пенсии. Потому что гораздо проще призвать к ответу того, кто с тобой разговаривает. С Хальзова спросить за происходящее в системе здравоохранения проще, чем с федерального министра и тем более президента. Но замена чиновника никак не решит проблему. В жесткой бюрократической системе мало что зависит от личности. На самом деле глава ведомства может пропасть на три месяца, его функции подхватит зам, бумаги будут двигаться, вопросы решаться.
Сергей Сёмка,
вице-губернатор Новосибирской области
Наибольшее беспокойство вызывает то, что мы уже проходили два больших кризиса, но этот от них отличается. Меры поддержки, которые озвучил президент, конечно простимулируют спрос, выплаты там немалые. Но время восстановления экономики – это пока вопрос. Причем речь идет не только о внутренней экономике, но и том, когда откроются границы и возобновится экспорт.
Андрей Гончаров,
министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области
Для нас ограничения, связанные с эпидемией, стали первым опытом такого рода, не только для субъекта федерации – для всей страны. Мы никогда через это не проходили. По большому счету, это испытание для всей системы экономики и госвласти. И от того, как мы сработаем в этой ситуации, будет сейчас многое зависеть. Есть еще немаловажная деталь: население и Новосибирской области, и страны в целом должно понимать, какая мера ответственности лежит на нас самих. Как мы будем соблюдать меры самоизоляции и ограничений, понимать, что это не прихоть власти, а необходимые требования, соблюдение которых поможет нам сохранить жизнь, здоровье и экономику.
Алексей Легостаев,
руководитель УФНС России по Новосибирской области
Ротация в первой десятке налогоплательщиков продолжается всегда, это объективный, живой механизм — кто-то уходит, кто-то приходит. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас в регионе работало больше крупных компаний. Но это не значит, что в топе крупных можно существовать вечно. Было у «Балтики» крупное производство в Красноярске – и нет его, закрылось. Между тем, согласно отчету правительства Новосибирской области по исполнению бюджета, в 2019 году Новосибирск получил рекордно высокий объем инвестиций. Если вкладывают – значит, есть куда. Может, к примеру, местные представители ИТ-отрасли развернутся до всероссийского масштаба или даже мирового.
Виктор Толоконский,
экс-полпред президента в СФО
Длительное время формировалась жесткая централизованная система управления. Высшей ценностью в ней являлись исполнительность, отсутствие самостоятельной инициативы. При этом в почете были руководители, которые умели не только подчиняться по вертикали, но и находить компромиссы с большими бизнес-структурами и силовиками. Но мы объективно идем к тому, что многие парадигмы организации государственной власти и государственного управления потребуют обновления. Кризисные явления настолько масштабны, что без инициативы не обойтись. Развитие предполагает самостоятельность. Придется корректировать психологию и членов правительства, и губернаторов, и представителей органов местного самоуправления.
Сергей Карпекин,
президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП)
Когда все работали, говорили: вы же турфирма или консалтинговая компания, платите налоги. Вот эти ситуации показывают, к кому и какое отношение. Крупного налогоплательщика нельзя бросить, а мелочь пузатая пусть как-то сама держится. Это идеологически неправильный подход. Как потом заставить людей добросовестно платить налоги? Когда рестораторы работали и платили налоги, вы сами ходили в рестораны, вкушали там и не считали их мелкими и недостойными поддержки. Так нельзя, каждый бизнес ценен, и завод, и турфирма. И помогать надо не по размерам бизнеса, а по степени проблем.
Александр Бойко,
основатель TS Group
Сейчас разрушается вся структура бизнесов. Когда мы через четыре-пять лет вернемся на уровень января 2020 года, зарабатывать будут совершенно другие компании, совершенно по другим технологиям и совершенно на другом. Сейчас нужно шлифовать то, что уже есть, постоянно корректируя под текущие изменения. Нужно будет аккуратно вскрывать появляющиеся проблемы и искать их решения. Новый бизнес будет зарождаться там, где вы найдете лучшее решение своих проблем.
Леонид Гольдорт,
основатель СДЭК
Самое узкое место сегодня — это закрытие авиаперевозок, сейчас фактически 90% воздушных рейсов отменилось, а у нас, в нашем бизнесе, ключевое слово «экспресс». Раньше мы очень много грузов доставляли именно с помощью авиации. Теперь приходится спешно выстраивать новые маршруты на земле. Вместо того чтобы долететь из Москвы до Владивостока за день, приходится везти тот же груз на машине дней десять, а то и больше.
Ирина Гребнева,
основатель юридической компании «Гребнева и партнеры»
Когда идет расследование уголовного дела, никто и никогда не принимает во внимание макроэкономическую ситуацию. Привлечение к уголовной ответственности предпринимателей из-за обналичивания денежных средств. Руководитель, которому предъявлено обвинение, говорит: «Подождите, я же не украл эти деньги. Да, я их обналичил, но что мне было делать? Мне надо было отблагодарить заказчика, я заплатил зарплату, налоги, рассчитался с банком». А это никого не волнует. Состав преступления зачастую довольно формален.
Олег Торопкин,
собственник новосибирского отеля River Park
Началась пандемия, я позвонил Сергею Николаевичу Сёмке и Андрею Александровичу Гончарову, чтобы спросить: могу ли я рассчитывать на их поддержку, если обращусь к губернатору за разрешением перепрофилировать гостиницу под новый вид деятельности – под обсерватор. Отели пустуют, персонал не работает, я плачу 2/3 ставки сотрудникам. Так ресурсов надолго не хватит. Если распущу людей, они пойдут на биржу труда – нагрузка на бюджет. Я рассуждал так: если мне удастся перевести бизнес на новые направление – это не только мой успех, но и Гончарова, и Сёмки. Они тогда мне ответили: попробуй. 29 марта мое письмо ушло губернатору. Я предполагал, что министр и замгубернатора мотивированы на то, чтобы решить вопрос. Думал: у меня есть «лобби», в хорошем смысле этого слова. Через месяц получил ответ: спасибо, Олег Анатольевич, не нуждаемся в обсерваторе.
Юрий Глазычев,
экс-владелец новосибирского ЦУМа
У вас вышла статья, в которой упоминается о том, что Олег Яровой, который был арестован правоохранительными органами за особо тяжкие экономические преступления, назвал меня «законником». Первым, на котором были опробованы предполагаемые методы концентрации усилий «оборотней в погонах» и бизнес-структур для достижения своих целей, после которых я оказался осужденным.
Развитие предпринимательства в Новосибирске (совместный проект с центром «Мой Бизнес»)
Руслан Кузиков,
основатель сервиса «Мои парковки», генеральный директор компании «Связисто»
Наиболее успешный бизнес — тот, где есть команда, способная его зажечь. Нужно гореть делом, которым ты занимаешься, и тогда результаты будут выше всех ожиданий. Самое главное — люди. Когда все было придумано, мне казалось, что осталось потратить денег на разработку, оборудование — и нас будут хотеть все вокруг. Сейчас вспоминаю эту мысль с улыбкой. Так не бывает. После реализации всех идей ты переходишь к еще более сложному процессу — донесению своей идеи до людей, которым она будет полезна. Это сложно, все новое встречают под сомнением.
Андрей Братеньков,
исполнительный директор новосибирского конструкторского бюро «СПЕКТР-ИНЖИНИРИНГ»
Все началось в 2017 году, когда я помогал товарищу с восстановлением его машины. Тогда я понял, что мне интересно заниматься решением сложных технических задач. Специального образования в этом направлении не было, только самообучение и большой интерес к теме. Сама идея строительства российского спорткара – это мечта из разряда тех, которые меняют мир. Я люблю такие проекты. В 2017 году мне удалось выкупить остатки машинокомплектов Marussia Motors – то, что осталось после закрытия завода – и перевезти их в Новосибирск. Эти были недособранные машины, восстановлением которых я и занялся с партнерами.
Ирина Хапко,
основатель новосибирской сети Lelus de la France
В пандемию закрылись торгово-развлекательные центры, бизнес встал. Я стала думать, как спасти на 90% разрушенный бизнес. Были мысли продать, закрыть и подождать лучших времен. В то же время я понимала, что теперь мы будем жить в новой реальности и в ней надо как-то выживать. Я подумала: «А как для меня, работающей женщины, выглядят отношения с химчисткой? Приехали домой, забрали, привезли, куда сказала, почищенное. Так родилось будущее моих химчисток. Мобильное приложение Lelus de la France — бесплатное и удобное. Клиентам очень нравится, хорошим качеством мы славимся, и время освобождаем колоссально. Да и развиваться есть, куда.
Дмитрий Стакановский,
предприниматель в сфере АПК
В сельскохозяйственный бизнес я пришел в 2015 году, до этого занимался консалтингом, оказанием юридических услуг. В том году это началось как хобби, и тогда было заложено 5 гектаров облепиховых садов. Сейчас у нас уже около 300 гектаров садов. Облепиха теперь занимает не очень большие площади, мы перешли на другую культуру — жимолость. В Минсельхозе поначалу, конечно, удивились, что где-то на севере области сады разводим, но культуры, которые мы выбрали, хорошо переживают перепады температуры от –50 °С до +50 °С. Сначала немного пугали расстояния, но сейчас привыкли, да и дорога до Кыштовки очень хорошая, и от райцентра ехать несколько минут.
Анна Казак,
генеральный директор ГК БАУ
В условиях карантина мы переориентировали направления деятельности и сделали акцент на монтажное и строительное направление. Запустили производство металлоконструкций. Начали предоставлять услуги полного цикла «в одно окно» от проектирования до монтажа. Реализовывали такие объекты как: лифтовые шахты, террасы, навесы, лёгкие мостовые конструкции. в каком-то смысле локдаун даже нам помог — мы вышли на международный рынок. Instagram привел нам иностранных партнеров, а закрытые границы помогли провести все этапы переговоров в skype-формате, в итоге в Техасе весьма приличное количество хозмагов сегодня продает винтовые сваи БАУ и сотрудничество продолжается.
Иван Шмидт,
министр строительства Новосибирской области
Стоимость квадратного метра в Москве и Новосибирске несопоставима. Мы пока никому не интересны. Еще есть что выбирать в Центральной России, тот же Краснодарский край и приближенные к Москве регионы. У нас только Академгородок по ценам подравнялся с Москвой, но там земли нет, она федеральная. Крупные игроки считают рентабельность, экономику и не сильно-то хотят работать в нашем регионе.
Игорь Белокобыльский,
председатель комиссии по градостроительству в экспертной группе при правительстве РФ
Если в двух словах: новый законопроект напрямую ставит вопрос изъятия частной собственности в зоне действия программ комплексного развития территории. Согласитесь, когда человек слышит само слово «изъятие», его начинает трясти. Но с другой стороны, сама по себе процедура проработана очень тщательно — на примере того же аварийного жилья. Собственники и резиденты получают либо адекватную замену, либо выкуп по справедливой цене. Все определения четко регламентированы, лазейки для некорректных действий сведены к возможному минимуму.
Вадим Ильченко,
директор группы компаний «ВербаКапитал»
Создается впечатление, что Новосибирск развивается по инерции. И обычно после этих слов принято ругать мэрию. Но я бы не стал валить все «шишки» на одну голову. На мой взгляд, причины в бедности. Очевидно, что муниципалитетам не хватает денег на развитие и во многом это следствие бюджетных правил, существующих в нашей стране. Но, как говорится, нет денег, так хоть правила создайте. И тут уже вопрос к народным депутатам.
Анатолий Павлов,
генеральный директор ГК «СМСС»
На самой черновой работе не только на стройках, но и в других отраслях промышленности, используется неквалифицированный рабочий труд мигрантов. Они в этом году не смогли приехать. К сожалению, россиян не привлекает тяжелый низкооплачиваемый труд. Страшнейший дефицит рабочих кадров сказывался на темпах строительства. Соответственно, это вызывало настоящую конкурентную борьбу между застройщиками за людей. Фактически повышали уровень заработной платы даже разнорабочим. Что, естественно, повлекло за собой увеличение стоимости квадратного метра.
Сергей Разуваев,
генеральный директор консалтинговой компании GMK
Понимая жизненный цикл человека и семьи, девелопер может на каждом этапе жизни предлагать конкретное решение. Как только в социальных сетях появились свадебные фотографии, значит, надо предлагать расширяться. Работа по превращению бывших клиентов в новых не ведется практически ни у кого. Работа с жизненным циклом клиентов — это точка роста для девелопера. В структуре организации должны появляться люди, которые отвечают не за привлечение, а за удержание клиента.
Томас Мильц,
глава марки Volkswagen в России
Мы смотрим на развитие рынка с точки зрения возможности открытия новых партнеров. Но мы также смотрим и на возможность улучшения качества работ и объема продаж существующих партнеров. В текущей ситуации целесообразно подождать, как поведет себя рынок, экономика, что будет с утилизационным сбором. Мы сейчас в хорошей форме, у нас большая сильная сеть, и мы увидим эффект от этого, когда начнется экономический рост. Наша позиция прозрачна: дилерские предприятия должны быть прибыльными, именно в этом случае они будут достигать хороших результатов.
Денис Пронин,
директор дилерских центров «КИА Центр Кемерово Юг», «КИА Центр Кемерово Север», «УАЗ Центр Кемерово», сети «М53»
Сейчас главное — организовать дилеров в совет. Кто его будет представлять, думаю, вторично. Сегодня в Сибири исторически разрозненные дилеры, не желающие выходить в публичное поле. Но проблемы в принципе у всех одинаковые, и важно, чтобы позиция была обозначена в рамках региона. Поэтому для меня прежде всего сейчас остро стоит вопрос привлечения людей к диалогу. Пока это напоминает общение наших соотечественников за рубежом, которые, слыша русскую речь, пытаются по возможности избегать друг друга.
Владимир Рыкунин,
совладелец ГК «Сибинпэкс»
Сегодня дистрибьюторы уже не требуют строительства «дворцов». Если вы поедете в Европу, то чаще всего увидите небольшие салоны автомобильных марок, располагающиеся на первых этажах жилых домов. Даже если речь об известных марках. По сравнению с нашими сооружениями такие салоны можно считать почти что сараями, где не соблюдаются стандарты. И это касается не только параметров салона, но и качества работы с клиентами. В прошлом году я был в Испании и зашел в салон официального дилера Volkswagen, заинтересовавшись семиместным Tiguan. Я попросил у дилера характеристики, и, не поверите, этот вопрос ввел его в ступор. Меня попросили прийти позже или самостоятельно поискать данные в интернете. Сложно представить себе такое в России, и это как раз говорит об уровне развития автодилерского бизнеса в регионе.
Александр Частухин,
генеральный директор ГК «Реал Моторс»
Изначально китайские бренды предъявляли достаточно низкие требования к потенциальным партнерам, поэтому дилерство в регионе получали в том числе слабые и нетехнологичные компании. Сегодня китайские производители резко изменились, их перестали устраивать местные игроки, они требуют другого уровня представления. Новые требования отдельных китайских брендов во многом не уступают требованиям корейских марок, что не может не удивлять. Реализовав такие требования, вернуть свои инвестиции вероятно можно будет через 15-20 лет, и то, если не будет кризиса. Учитывая, что авторитейл сегодня отличает низкая маржа, то риски работы с непроверенными брендами велики — в случае возврата автомобилей со стороны клиентов можно в худшем случае закрывать бизнес. Поэтому мы в раздумьях.
Гаджи Курбанов,
основатель компании Haraba
Мы пришли на этот рынок не из сферы ИТ, как наши конкуренты. Прежде всего, мы клиенты нашей собственной системы, так как начинали с перекупов, и по сегодняшний день наша команда покупает и продает автомобили с пробегом. Дилеры ценят то, что мы говорим с ними на одном языке. Как я уже сказал ранее, важное наше отличие — в модели монетизации. Мы зарабатываем не со стока автомобилей, а с факта продажи машины. Это позволяет нам иметь с дилером общие интересы и цели. Если дилер через нас нашел машину, оценил и пытается продать, то мы зарабатываем только тогда, когда зарабатывает он. Я считаю этот подход справедливым. В нашем случае дилеры видят, что мы плывем с ними в одной лодке.
Вера Гармаш,
генеральный директор 2ГИС
Мы самостоятельны в принятии решений о том, как развивать продукт, куда двигаться компании. Изменились два момента: структура собственности и уровень конкуренции и перспектив. В первом пункте: ушли два инвестфонда, которым мы благодарны за участие в развитии компании, и пришли два новых акционера, в их числе — мажоритарный, Сбер. Для нас это сильный партнер с опытом крупных модернизаций бизнеса — и мы рады строить с ним партнерские отношения.Второй аспект — про конкуренцию и перспективы. Экосистема означает синергию, обмен технологиями, который усиливает каждого участника. Это открывает перед нами новые перспективы и возможности.
Николай Зенин,
директор макрорегионального филиала «Сибирь», вице-президент компании «Ростелеком»
Сегодня мы слышим много о том, что пандемия изменила мир навсегда, что даже когда коронавирус пройдет, мы будем жить иначе, будем все делать удаленно, меньше общаться, что социальная активность еще больше снизится, потому что мы еще сильнее уйдем в онлайн и так далее. Я не особо в это верю. Прогнозировать будущее — задача сама по себе неблагодарная. Я считаю, как только мы поймем, что победили вирус, то вернемся к тому образу жизни, который нам кажется комфортным.
Сергей Туманов,
директор ГК «Софтмолл»
Законы — пожалуй, один из главных двигателей рынка информационной безопасности в России. Если говорить про шифрование, согласно очень обширному российскому законодательству, отечественная криптографическая система может работать только с отечественными же алгоритмами. Поэтому на российском рынке, безусловно, лидируют российские разработчики. Я сам десять лет работал в компании, которая разрабатывала средства криптографической защиты еще со времен КГБ. Но в то же время мы в части СКЗИ российским рынком и ограничены — продавать нашу продукцию за рубеж или просто вывозить мы не имеем права.
Дмитрий Кромский,
руководитель макрорегиона «Сибирь» Tele2
От обычного, «до-пандемического» режима потребления нынешний период отличается – и отличается существенно. В первую очередь, мы заметили рост трафика почти до уровня новогодних праздников: так, в течение марта только голосовой трафик в Сибири вырос на 8%. Потребление мобильного интернета в апреле 2020 года выросло по сравнению с апрелем 2019 года на 50%. Изменилась во время изоляции и географическая модель потребления: трафик сместился из центра городов в спальные районы, пригороды, дачные поселки. Инфраструктурно мы были к таким нагрузкам готовы
Ольга Колтунова,
коммерческий директор по развитию корпоративного бизнеса в регионе Восток ПАО «ВымпелКом»
Раньше, по нашей оценке, продукты для удаленной работы были недооценены и не до конца востребованы. Владельцы бизнесов просто не могли оценить их актуальности, но теперь, скорее всего, оценят. Поясню на примере облачной АТС: раньше не все соглашались с тем, что разговоры с клиентами нужно записывать, прослушивать, оценивать и так далее. Сейчас это сильно изменилось, люди борются за клиентов, понимают важность обратной связи и это вызывает естественный рост спроса на технические средства. Конечно, это вызовет и рост требовательности к нам, как к оператору.
Андрей Фишер,
региональный управляющий Альфа-Банка в Новосибирске
Самому банку проще и выгоднее регулярные и простые операции проводить удаленно. А для сложных продуктов пока еще нужен офис. Исходя из этого, мы и начали перестраивать нашу сеть, чтобы стимулировать людей приходить с серьезным вопросом в офис, где можно сказать нет «офисной» атмосфере, где можно не ждать очереди, а расслабиться в обстановке, которая больше напоминает коворкинг. В этом мы не изобрели велосипед, мы долго изучали мировой опыт, разрабатывая концепцию максимально технологичного офиса, где простые операции, на которые, по нашему опыту, приходится большая часть обращений, были автоматизированы настолько, насколько это возможно.
Станислав Могильников,
управляющий банка ВТБ в Новосибирской области
Важно отметить, что за последние годы благодаря росту финансовой грамотности населения и развитию технологий фондовый рынок стал более простым и понятным для начинающих инвесторов. Для того чтобы открыть инвестиционный или брокерский счет, сегодня достаточно скачать мобильное приложение на телефон. Открытие счета занимает несколько минут, пополнить его можно с карты любого банка. Инвестиции становятся все более востребованным продуктом.
Ирина Демчук,
управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие»
Прошедшие два года были годами потребителей, поскольку между банками наблюдалась высокая конкуренция, соответственно, процентные ставки за счет этого снижались, и мы делали достаточно высокие объемы как в розничном бизнесе, так и в корпоративном. Но нужно понимать, что при высокой конкуренции банки в основном рефинансировали кредиты, забирали заемщиков друг у друга.
Максим Веселов,
глава регионального центра корпоративного бизнеса АО ЮниКредит Банка
Конкурировать в банковской сфере ценой и продуктами сложно и не имеет смысла. Для нас всегда были главными наши действующие партнеры и их потребности. А для них, в свою очередь, особую роль играют те качества, о которых я уже упомянул в самом начале — надежность, предсказуемость и прозрачность работы банка. Именно это и будет определять рыночные позиции в долгосрочном периоде.
Денис Голубев,
управляющий сибирским филиалом ПСБ
Безусловно, бизнесмены стали осторожнее. Те, кто проводит какие-то инвестиционные проекты, занимают выжидательную позицию, оценивают рынок. С другой стороны, мы прогнозируем определенный всплеск интереса к подобным кредитам в дальнейшем. Ведь если завтра субъекты бизнеса — малого, среднего, не важно, — чтобы выйти из сложившейся ситуации, будут продавать свои активы, то вероятно, что их захотят приобрести по объективно более низкой цене те компании, которые сохранили возможность заимствования. Будь это активы по недвижимости или чему-то еще.
Наталья Ярославцева,
министр культуры Новосибирской области
Помню, как была разочарована спектаклем «Сон в летнюю ночь» в «Старом доме». Я тогда так и сказала режиссеру, что не позволю талантливых артистов так бездарно использовать. И спектакль сняли из репертуара, но не из-за моих слов, конечно. Они сами увидели, что он отталкивает зрителя. Или, например, театр «Красный факел» увлекся зарубежной классикой. Я напомнила, что это академический театр, и не надо забывать нашу классику. И они прислушались. Так же, как все театры прислушались к тому, что в репертуаре каждого должен быть обязательно спектакль для детей. Надеясь на окончание пандемии, мы рассчитываем, что у нас будет россыпь детских представлений с первого января.
Леонид Кипнис,
директор — художественный руководитель Новосибирского музыкального театра
Представьте: по театру бродят темные личности, на поясе они носят огнестрельное оружие. И не скрывают этого. Артисты — люди впечатлительные, они начали мне высказывать: «Не стоит связываться, это судьба!» Но я уже пропустил момент выбора связываться–не связываться. Отступать просто не имело смысла. И я приложил все силы для того, чтобы компанию «Казино» выселить. Мы проиграли три суда, и каким-то чудом победили в четвертом. Наверное, только благодаря поддержке прокурора мы отбили это здание и вернули его государству.
Михаил Сегал,
режиссер
Социальная комедия, сатира может быть тонкой и образной, но должна быть хлесткой. Она не имеет смысла, если не бьет как пощечина. Я понимал, что где-то могу уступить на монтаже, но если от фильма не будет шокирующего эффекта, пусть даже в тонкой и интеллигентной подаче, толку от фильма не будет. В «Рассказах» эпизод с президентом отвоевывать не пришлось. Все было проще потому, что тогда президентом был Медведев, а Угольников похож скорее на Путина. И это был как бы обобщенный образ, ничего страшного. А сейчас, в “Глубже!”, сложно назвать этот образ обобщенным.
Лукас Пуш,
художник
Жаль, что Сибирского центра современного искусства (СЦСИ существовал с 2010 по 2015 год. — «КС») больше не существует. Это важно — иметь в мегаполисе центр современного искусства. В Австрии и Германии в музеи ходит больше людей, чем на футбольные матчи Бундеслиги. Силу и влияние искусства зачастую недооценивают. Развитие художественной сцены в первую очередь зависит от реальных людей и их поступков. Но также устойчивое развитие невозможно и без соответствующей инфраструктуры, как музеи, выставочные залы и галереи.
Игорь Белокобыльский,
генеральный директор ГК «Стрижи»
Это был первый раз, когда я выделил две недели на отпуск. Раньше бизнес не давал такой возможности. Дергался страшно, нервничал. А потом наступил момент, когда мысли стали тише и спокойнее. Я в детстве не успевал загадать желание во время звездопада. А там вмиг сформулировал, потому что лишнего ничего не было в голове.Ты чувствуешь планетарные ритмы и понимаешь, насколько нелепо выглядит человечество со своими амбициями, самоуверенностью и суетностью.