Мы пришли на этот рынок не из сферы ИТ, как наши конкуренты. Прежде всего, мы клиенты нашей собственной системы, так как начинали с перекупов, и по сегодняшний день наша команда покупает и продает автомобили с пробегом. Дилеры ценят то, что мы говорим с ними на одном языке. Как я уже сказал ранее, важное наше отличие — в модели монетизации. Мы зарабатываем не со стока автомобилей, а с факта продажи машины. Это позволяет нам иметь с дилером общие интересы и цели. Если дилер через нас нашел машину, оценил и пытается продать, то мы зарабатываем только тогда, когда зарабатывает он. Я считаю этот подход справедливым. В нашем случае дилеры видят, что мы плывем с ними в одной лодке.