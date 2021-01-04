В традиционной рубрике «Континента Сибирь» «Бизнес-книга месяца» сопредседатель Новосибирского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия», генеральный директор ГК «Отелит» ЕВГЕНИЙ БУРДЕНЮК поделился своим мнением о книге Дэвида Крюгера «Тайный язык денег. Как принимать разумные финансовые решения».

— C недавнего времени я состою в одном из книжном клубов Москвы, в котором мы с другими предпринимателями читаем и обсуждаем книги, можем выделять полезные мысли для каждого. В этот клуб входят только мужчины, всего в нем порядка 20 человек.

Первая книга, которую я прочитал в клубе – это Sapiens (Юваля Ноа Харари — «КС»), второй книгой стала «Тайный язык денег». Обе произвели на меня огромное впечатление, несмотря на то, что похожие уже читал. Я сделал очень много выводов и хочу ими поделиться.

Я могу рекомендовать книгу «Тайный язык денег» каждому человеку, но проблема в том, что ее не совсем просто читать. Подарив уже 4 книги и разослав 6 электронных вариантов, я столкнулся с обесцениванием этих знаний от людей. В ответ я слышал комментарии по типу «Книга, как книга…». Были даже те, кто вообще не стал читать или бегло пробежал по главам. В этот момент хочется выразить благодарность книжному клубу — в нем я научился прикасаться к знаниям и читать осознанно.

Я в восторге от книги и рад, что именно по такому сценарию проходило моё чтение. Иначе мог бы также упустить важную информацию и решить, что это очередная книга о деньгах. Чтобы все поняли ее значимость, расскажу, как я искал ее, и почему именно ее.

Как я нашел эту книгу, и почему решил рассказать именно о ней?

Начну с того, что эта книга издательства «Манн, Иванов и Фербер» была выпущена в ограниченном тираже — всего 1000 штук. В читательском клубе нам дали задание найти книгу в оригинале за неделю. Это невероятное задание, потому что в одно и тоже время несколько человек начали «охоту». Мы взорвали все соцсети, мессенджеры, перевернули Интернет, но при таком небольшом тираже найти оригинал очень сложно. Были варианты взять книгу в библиотеке, но распечатать самому нельзя. Кстати, в электронном виде в открытом доступе книгу легко найти и скачать.

В этот момент мне посчастливилось познакомиться с компанией INDEVER, которая занимается пошивом костюмов. Эта компания открыла филиал в Новосибирске и позвала в гости. Когда я заказывал костюм, то общался с собственником компании и рассказал ему про клуб. Оказалось, что Игорь Манн — его знакомый. В итоге мы позвонили ему, и нужная книга оказалась у нас. Мы познакомились лично и даже обсудили совместный девелоперский проект. То есть благодаря этой книге я получил не только личное развитие, но и знакомых, партнеров, бизнес-проект.

Что касается самой книги, то я нашел ее в библиотеке в Новосибирске, хотя Игорь Манн мне ее все равно дал.

Еще у нас в клубе есть условие, что при прочтении в качестве закладки мы складываем $100. В этой книге уже лежало $200, а в следующей книге будет лежать уже $300. Но самое интересное — это траектория поиска и то, что мы обретаем во время погони за знаниями.

Что дала мне эта книга?

Книга «Тайный язык денег» начинается скучно и банально. Изначально мне она казалась бесполезной. Но в конце есть важные мысли про смысл жизни, и то, как это связано с финансами. Для меня это было главным — именно ценности и глубина слов автора. Недавно в моей жизни возникла необходимость пересмотреть смысл, цели и принципы. Поэтому книга мне попалась очень вовремя.

Кому она будет полезна?

Думаю, книга будет полезна всем. В ней задается вопрос: «Как у вас с деньгами? Вы дружите?». Даже для обеспеченных людей это важный вопрос, ведь не все легко находят общий язык и решают финансовые вопросы. Книга актуальна для тех, кто взаимодействует с деньгами.

Как применять знания?

В процессе чтения можно разобраться с самим собой и сформировать новую историю взаимодействия с деньгами. Очень важно в этой книге делать упражнения, потому что без них эффект будет составлять 10% от возможного. Если читать, то делать это осознанно, пытаясь получить максимум.

Скажу, что до конца не закончил изучать книгу и продолжу работать над выводами и их применением. Делюсь собственными выводами, чтобы после прочтения мы с вами могли их сравнить. Читайте осознанно!

Выводы по книге, которые я сделал для себя:

Вместо того, чтобы давать советы — задавать острые вопросы! Только точные! Три аспекта нынешней денежной истории, которые мне нужно сохранить и улучшить: Работа с инвесторами. Привлекать чужие деньги в реализацию своих проектов. Стремиться к нулевым долгам. Накапливать деньги.

Три убеждения, связанные с деньгами, от которых я откажусь. К чему это приведет? Убеждение: «Деньги тяжело зарабатывать». Откажусь и будет еще легче, чем сейчас. Убеждение: «Сложно перейти к большим деньгам, я не готов». Откажусь и попрет. Убеждение: «Нет своего инвестиционного капитала». Откажусь и приду к своим личным инвестициям.

От чего отказаться, чтобы изменить денежную историю? От спонтанных трат из накопленных денег. Не завидовать другим, а строить свою историю. Не контролировать финансы компании.

Убеждения которые нужно изменить, чтоб достигнуть финансового успеха: Деньги заработать легко. Контролировать деньги легко. Не тратить накопленные деньги.

Идеалы: Зарабатывать легко и интересно. Весело с задором и радостью, счастьем. Быть успешным и подавать пример другим. Зарабатывать очень много.

Намерения. Почему я хочу иметь планируемую сумму денег к определенному моменту жизни, и в чем деньги мне помогут? Я буду получать удовольствие от жизни.

Я хочу быть успешным и делиться этим. Помогать другим.

Я хочу быть здоровым и сильным. В достижении целей нет более важных вещей, чем история, которую вы себе рассказываете, и язык, который для этого употребляете! Сравните фразы «Я постараюсь заработать» или «Я заработаю». Абстрактные понятия не работают! Активная жизненная позиция: «Я делаю»! Только позитивное мышление. Говоря о деньгах, мы говорим сами о себе! Измените денежную историю и измените жизнь! Моя денежная история не пишется на бумаге, а создается на холсте моей жизни! Уоррен Баффет и способность контролировать свои непреодолимые желания. Эмоциональный интеллект EQ более крут, чем IQ. Он включает : а) мотивацию самого себя. б) твердость в стрессовых и шоковых ситуациях в) эмпатию к другим г) управление своими действиями в сложных ситуациях, позволяющие сохранить курс д) контроль своих эмоциональных импульсов и отсрочка вознаграждения. «Будьте осторожны, когда все вокруг алчны, и будьте алчны, когда все вокруг осторожничают». Уоррен Баффет Смотрите на мяч и думайте об игре! Открытость, честность и продуктивность. Семь правил обсуждения денежных вопросов а) эмпатия, взаимопонимание. Б) пойите, а не измените в) разберитесь с вопросами г) реагируйте, на то что слышите. Д) слушайте между строк е) поймите, в чем состоят роли, которые мы взяли на себя ж) при разрыве сделайте шаг первым. Лучше задавать вопросы, чем давать ответы! Жить в соответствии со своими идеалами: а) проследить их проявление в моей жизни, б) уважать установленный мной порядок приоритетов, в) понять цену Миф, что только люди работающие без остановки, жертвующие всем ради работы, достойны успеха. Как разбудить страсть? : а) станьте любопытным. б) станьте вовлеченным. в) не концентрируйтесь на деталях. г) вспомните себя ребенком. д) попросите о помощи. е) двигайтесь. «У денег две ипостаси: средство к существованию и цель существования. Вторая опасна». Аристотель. Когда людям приходится отказываться от обычного поведения, они начинают принимать решения осмысленно, а не по привычке. Хотите хорошо работать — умейте хорошо отдохнуть. Информационная диета. Трата денег представляет собой эмоциональное действие. Когда мы тратим деньги, это меняет наши чувства, и чувства в этой ситуации играют определяющую роль. Избежать морской болезни во время шторма можно, лишь сконцентрировавшись на одной точке на линии горизонта. Смотреть в конец плана, не обращать внимание на тряску в процессе достижения цели. Устает не человек, устает роль! Какая роль устала? Включаем другую роль! Много ролей, от которых я не устал. Мы сравниваем своё внутреннее содержание с внешней оболочкой других. Такое сравнение яблок с грушами всегда получается не в нашу пользу. Ваша денежная история представляет подсознательную сказку, о том кто вы есть, что значат деньги для меня, и что они говорят обо мне. «Единственное, чего нам следует бояться — это самого страха». Франклин Рузвельт. Часто кажется, что люди, для которых деньги означают возможности, притягивают богатство как магнит. В то же время люди, воспринимающие деньги как коварную ловушку или игру с нулевой суммой, похоже, отталкивают деньги от себя.

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