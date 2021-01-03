В доме основателя новосибирской компании «Харакири» произошел пожар

Стало известно о пожаре, произошедшем в первые дни наступившего года в доме новосибирского предпринимателя, основателя компании «Харакири» Александра Войтова.

Об инциденте Александр Войтов рассказал на своей странице в соцсети Facebook. По словам предпринимателя, жильцы дома пытались тушить его сами, дожидаясь приезда пожарных, в итоге здание уцелело – «выгорела небольшая часть».

«Весь дом залит водой пожарных. Эйфория, частичное отравление угарными газами и дикая усталость. Электричества нет. Слава богу, отопление газовое. Впереди большой ремонт проводки и нереальная чистка после копоти и дыма…», — написал коммерсант.

Он также попросил о помощи — тепловой электрической пушке для того, чтобы отогреть замершую после пожарников воду в одном из помещений.

Предположительной причиной пожара, по словам бизнесмена, стало замыкание электропроводки.

Напомним, что Александр Войтов – новосибирский предприниматель, основатель компании «Харакири», «Таксисто», сервиса Zavezu, клиники Luxmedica, проекта Slim Body Club и ряда других направлений бизнеса.

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