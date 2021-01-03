37 многоквартирных домов в Омске остались в морозы без отопления из-за крупной коммунальной аварии

В первые дни нового года в Омске произошло крупное коммунальное ЧП: из-за повреждения трубопровода остались без отопления 37 многоквартирных домов.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии Омска, инцидент произошел 1 января в Ленинском районе. Из-за повреждения трубопровода на улице Моторной без отопления остались 37 многоквартирных жилых домов. Работы по восстановлению теплоснабжения шли несколько дней, коммунальщики объяснили это сильными морозами.

Температура воздуха в Омске в первые дни нового года держится на отметке минус 34-36 градусов. «В настоящее время производится запуск отопления в жилые дома и возобновление теплоснабжения. Со всеми жителями многоквартирных домов проведена разъяснительная работа, оказана необходимая помощь. Ситуация находится на контроле администрации города Омска», — добавили в департаменте городского хозяйства.

Между тем, омские СМИ сообщают о жалобах на перебои с подачей тепла от жителей Левобережья и городка Нефтяников. По данным местных властей, аварийных ситуаций в этих районах зарегистрировано не было, причины жалоб выясняются.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.