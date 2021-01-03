Новосибирский «ВПК-Ойл» возглавил экс-гендиректор Марийского НПЗ

Новосибирскую компанию «ВПК-Ойл», владельца Коченевского НПЗ, возглавил бывший топ-менеджер банкротящегося сейчас Марийского нефтеперерабатывающего завода Андрей Сербский.

Генеральный директор новосибирского ООО «ВПК-Ойл» Анна Гурьева покинула эту должность. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ. Продолжит ли Анна Гурьева работать в структуре новосибирской нефтеперерабатывающей компании, пока неизвестно.

Кресло гендиректора «ВПК-Ойл» занял бывший гендиректор одного из крупнейших нефтепереработчиков Республики Марий Эл, Марийского НПЗ Андрей Сербский. До того, как возглавить это предприятие, Андрей Сербский работал главным инженером ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод». Сейчас ООО «Марийский НПЗ» проходит процедуру банкротства, 1 августа прошлого года на предприятии было введено конкурсное производство.

Напомним, в ноябре прошлого года компания «ВПК-Ойл», ранее перерегистрировавшаяся в Чечню, вернулась в Новосибирскую области. Сейчас местом прописки компании значится Коченево. В 2020 году также стало известно о планах владельца «ВПК-Ойл», компании «Стандарт-Ойл» по развитию бизнеса в Новосибирской области. На заседании совета по инвестициям Новосибирской области был представлен проект дочерней компании «Стандарт-Ойл», ООО «Сибирская нефть», по строительству в Коченевском районе битумного терминала. Инвестиционная емкость проекта составит 992 млн рублей.

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