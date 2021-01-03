«Континент Сибирь» предлагает вниманию читателей подборку иллюстраций 2020 года от нашего фотографа Михаила Перикова.

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