Экс-губернатору Новосибирской области возместили 5,7 млн за уголовное преследование

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес решение по делу о возмещении имущественного вреда, связанного с уголовным преследованием экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко.

Как сообщили в суде, заявление о возмещении имущественного вреда, причиненного в результате уголовного преследования, в порядке реабилитации было подано представляющим интересы Василия Юрченко адвокатом Алиной Новиковой.

Суд удовлетворил требование в полном объеме, взыскав с минфина РФ в пользу Василия Юрченко более 5,7 млн рублей, включая расходы на оказание бывшему главе региона юридической помощи. В законную силу постановление пока не вступило.

Напомним, в сентябре 2014 года следователи возбудили в отношении Василия Юрченко уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий, связанное с земельными участками. В феврале 2017 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Еще по одному обвинению в превышении должностных полномочий, связанному с продажей земли по завышенной стоимости, Василию Юрченко в 2017 году вынесли приговор – он получил три года условно.

Василий Юрченко занимал пост первого вице-губернатора в администрации Новосибирской области в течение пяти лет. С 2010 года по указу президента РФ Дмитрия Медведева исполнял обязанности главы региона. Президент Владимир Путин снял Василия Юрченко, с должности спустя четыре года в связи с утратой доверия.

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