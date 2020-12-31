В этом году, несмотря на ситуацию с коронавирусом, жителям Новосибирска подготовили развлечения в новогодние праздники. Большинство из них – на открытых площадках в парках и в скверах и парках на свежем воздухе. «Континент Сибирь» выяснил, куда жители и гости города могут сходить на новогодних каникулах.

В нынешнем году многие регионы отказались от уличных мероприятий. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сказал, что в Новосибирске в этом году упор будет сделан на семейные спортивные мероприятия на свежем воздухе.

«В этом году мы не будем проводить массовые мероприятия, традиционно любимые новосибирцами, такие, как открытие елок, снежных городков, фейерверки», — добавил Анатолий Локоть.

Также было принято решение не перекрывать улицу Ленина для массовых гуляний, чтобы «не создавать условия для скученности людей».

«Но новосибирцы все равно гулять будут. И, на самом деле, это хорошо, что будут гулять на свежем воздухе. Мы решили сделать упор, как раз, чтобы занимались спортом. Катки, лыжня, прогулки», — пояснил мэр Новосибирска.

О праздновании Нового года в условиях соблюдения мер безопасности в связи с пандемией коронавируса и проведении праздничных мероприятий в городе и области рассказали министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов и заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Владимир Державец на онлайн-конференции 28 декабря.

«Для жителей города будут организованы катания на коньках на 53 хоккейных коробках. Проведение же массовых мероприятий, таких как народных гуляний — приостановлено из-за коронавируса по требованию правительства Новосибирской области. Зато запланировано проведение массовых праздничных мероприятий в помещениях с небольшим количеством взрослых и детей, с соблюдением дистанции и масочного режима. В основном, это спектакли и концерты», — подчеркнул Державец.

На территории муниципальных районов и в городе Новосибирске в период каникул запланировано проведение более 40 спортивных мероприятий.

«В муниципальных районах в каникулы будут работать 52 лыжные базы, 16 крытых объектов для катания на коньках с искусственным льдом, более 1000 сезонных катков – при этом такое большое количество катков у нас впервые», — отметил Сергей Ахапов, добавив, что помимо этого, в области уже работает 8 горнолыжных комплексов и один кёрлинг-центр. Также будут работать прокаты инвентаря: коньков и лыж.

В Бердске 3-4 января на лыжной базе «Метелица» пройдёт первенство области по ездовому спорту, 8 и 10 января – турнир по греко-римской борьбе в спортивной школе «Олимп». 7 и 8 января – традиционные семейные эстафеты «Весёлый старт», 4,5 января – в спортивном комплексе «Арена-Спорт» пройдёт всероссийский турнир «Золотая шайба».

В Новосибирске состоится крупный всероссийский шахматный турнир со 2 по 9 января – этап кубка России по шахматам. А в Кольцово 9 и 10 января – всероссийский турнир по быстрым шахматам.

По данным пресс-центр мэрии города, в Новосибирском зоопарке имени Шило уже сейчас и ежедневно проходит рождественская программа «Christmas Zoo». Для новосибирцев подготовлены тематические зоны: рождественская елка с ледовой горкой, зимний лабиринт для детей, беседка желаний на озере, трансфер на белом коне и санях.

В январе в Новосибирске также пройдёт ежегодный, 21-й Сибирский фестиваль снежной скульптуры в Первомайском сквере. Традиционно в конкурсе примут участие команды художников и скульпторов из городов России, ближнего и дальнего зарубежья, а также команды школьников районов города Новосибирска.

Возле Оперного театра открылся каток. Стоимость проката коньков для детей до 14 лет и пенсионеров — 80 рублей в час, для взрослых — 150 рублей в час. Со своими коньками вход на каток свободный. По понедельникам каток работает с 15 до 22 часов, со вторника по воскресенье — с 11 до 22 часов.

В Центральном парке для новосибирцев будет установлена детская ледяная горка для детей от 3 до 7 лет, а также детский снежный лабиринт.

30 декабря прошло открытие ледового городка на Михайловской набережной. В этом году ледовый городок будет посвящён новогодним фантазиям. Каток на набережной работает в будние дни — с 12 до 22 часов, в выходные с 11 до 22 часов. Вход на каток — 100 рублей. Вход в ледовый городок на каникулах стоит 350 рублей, с 11 января – 300 рублей, детям до семи лет — бесплатно.

Каток на стадионе «Спартак» открыт для посетителей со вторника по четверг с 16 до 21 часов, в пятницу с 16 до 22 часов, в субботу с 11 до 22 часов, в воскресенье с 11 до 21 часов, в понедельник – выходной. С прокатом коньков стоимость посещения для взрослых -150 рублей, детям и пенсионерам -70 рублей, без проката для взрослых стоимость 100 рублей, детям и пенсионерам – 50 рублей.

В парке «Берёзовая роща» для отдыхающих есть три горки: одна платная, на ватрушках – 150 рублей в час, возле главной сцены – бесплатная горка, ещё одна – на малой площади, рядом с детской площадкой, работает каток, лыжня, открыта «Пони-ферма», отменены только программы развлекательные.

Каток в парке работает ежедневно с 10 до 23 часов, есть пункт обогрева, гардероб и кафе. Вход со своими коньками стоит 120 рублей без ограничения времени, вход детям до 7 лет со своими коньками — бесплатно, прокат взрослых коньков — 170 рублей в час, детских (до 7 лет) – 120 рублей в час. В парке уточнили, что при морозах ниже -25 градусов будут корректировки в работе парка и услуг.

Каток «Горячий лед» при въезде в Заельцовский парк работает ежедневно с 11 до 23 часов. Стоимость проката коньков — 150 рублей, со своими коньками – 100 рублей.

Каток в Нарымском сквере работает ежедневно с 9 до 21 часов. Детям и пенсионерам аренда коньков обойдётся 80 рублей в час, взрослым — 150 руб лей в час. Со своими коньками бесплатно.

В ПКиО имени Кирова работает каток и пункт обогрева ежедневно с 11 до 20 часов. Стоимость аренды коньков детям и взрослым — 150 рублей в день, пенсионеры и ветераны (при наличии удостоверения) — 75 рублей в день. Вход на каток со своими коньками – 100 рублей в день.

В Выставочном зале Новосибирского государственного областного Дома народного творчества открылась выставка «Народные ремесла. Соломка». Это работы взрослых и юных мастеров студии «Плетение» из села Вагайцево Ордынского района Новосибирской области. Время работы: с 11 до 19 часов, кроме воскресенья и праздничных дней, выставка продлится до 9 января 2021 года. Вход свободный.

«Пимокатный двор» Ивана Лапина в Нижней Ельцовке предлагают экскурсии. Здесь продают валенки, которые катают вручную, по старым традициям пимокатов. И не только валенки — еще тапки-чуни, а также вещи, связанные из овечьей шерсти — платки, косынки, варежки, носки и жилеты. В лавке также есть маленький, но интересный музей пимокатного промысла. Он открыт ежедневно, с 10 до 20 часов. Экскурсии проводятся только по предварительной записи.

В Новосибирском музее природы начала работу выставка «Кто как зимует?». На ней показаны варианты зимовки многих сибирских животных: от насекомых до самых больших зверей, особенно подробно рассказывается о животных, обитающих на территории нашей области. Стоимость билета для взрослых — 150 руб., для школьников, студентов, пенсионеров — 50 руб. Время работы: со среды по пятницу с 10 до 18 часов, суббота, воскресенье с 11 до 19 часов. Выставка продлится до 31 января 2021 года.

На днях в Историческом парке «Россия – моя история» открылась комплексная мультимедийная выставка «МЧС России. 30 лет во имя жизни», которая продлится до 28 февраля 2021 года. Она посвящена, как видно из названия, юбилею Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Время работы: со среды по пятницу с 10 до 18 часов, суббота, воскресенье с 11 до 19 часов. Цена: 200 руб., льготный – 100 руб., дети до 6 лет бесплатно.

Также новосибирцы и гости города могут побывать на пешеходной «тёплой» экскурсии Музея Новосибирска, частично или полностью проходящих в помещениях, где экскурсоводы не просто познакомят с разными уголками сибирской столицы, но и позволяют окунуться в атмосферу прошлых лет. Экскурсии проводятся только по предварительной записи в рабочие дни с 9 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов, выходной — воскресенье. Стоимость: от 150 до 1030 руб. Есть возрастные ограничения, а количество участников экскурсий строго ограничено.

Новосибирцы, несмотря на ограничительные меры, смогут развлечься в праздничные выходные и каждый найдёт что-то интересное для себя и отдыха с детьми. Только стоит помнить о масочном режиме и социальной дистанции.

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