Минздрав РФ поручил проверить новосибирский санаторий PARUS medical resort & spa в поселке Кудряшовском, где, предположительно, заразились коронавирусом две жительницы ХМАО. Женщины скончались.

Как сообщили в Росздравнадзоре, проверить новосибирский санаторий поручил министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Проверку качества оказания медпомощи в санатории будет проводить региональное управление Росздравнадзора.

Информация о предполагаемом ЧП в санатории PARUS medical resort & spa, работающем в поселке Кудряшовский Новосибирского района, появилась в telegram-канале MASH. По информации канала, двух здоровых жительниц ХМАО направили в санаторий, где проходят реабилитацию после короны. Там они заразились и умерли.

Путевки в санаторий пенсионерки получили в своей поликлинике. Первую пациентку, 66 лет, по данным MASH, госпитализировали только через неделю, она скончалась в больнице с 85 процентами поражения легких. Второй, 79-летней пациентки, не стало через две недели. Ее дочери прислали мешок с вещами, на которых было написано: «Кострова умерла».

По данным telegram-канала, проверку в санатории также проводят силовики. Санаторием в поселке Кудряшовском управляет ООО «Санаторий Парус-Резорт», принадлежащее, по данным ЕГРЮЛ, бизнесмену Николаю Шипилову. PARUS medical resort & spa – бывший санаторий «Сибсельмаша», проданный на торгах в 2015 году. По итогам 2019 года санаторий стал одним из лауреатов конкурса «Лучший экспортер Новосибирской области» и «Лучший бренд Новосибирской области».

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