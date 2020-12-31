В 2021 году СГК начнет работу по замещению 8 котельных в Новосибирске

В будущем году энергетический холдинг «Сибирская генерирующая компания» (СГК) начнет работу по замещению 8 котельных в Новосибирске.

Как рассказали в пресс-службе СГК, в уходящем году компания подготовила переключение на теплоснабжение от ТЭЦ потребителей четырех котельных. Два переключения уже прошли, еще две котельные будут закрыты в ближайшее время. «Решение о закрытии теплоисточников приняли их собственники, и заключили соглашение с СГК о том, что компания обеспечит ресурсом потребителей», — подчеркнули в компании.

Речь идет о двух котельных, обеспечивающих теплом жилой сектор – жилые комплексы «Онега» и «Северная корона» в Калининском районе, а также двух производственных котельных – аффинажного (начал получать тепло от ТЭЦ-5) и приборостроительного заводов. Техническая возможность переключения на ТЭЦ-4 Новосибирского приборостроительного завода обеспечена, но завод подключится после подтверждения готовности систем теплоснабжения на площадке предприятия, пояснили в компании. Несколько лет обсуждавшийся проект о переключении котельной торгового центра «Сибмолл» пока остается нереализованным. По информации СГК, владельцы ТЦ считают его экономически нецелесообразным

В планах «Сибирской генерирующей компании» на предстоящий год также значится реализация проекта переключения котельной Новосибирского электровозоремонтного завода. Теплоисточник дает ресурс не только заводу, но и жилым домам. Кроме того, в следующем году стартует двухлетний проект по замещению пяти котельных, принадлежащих компании «ТСП-Сиб» в Заельцовском районе — по улицам Кубовой и Охотской. Они снабжают теплом дома, построенные ГК «Стрижи». В этом же районе СГК переключит потребителей муниципальной котельной №32 и котельной Мочищенского завода железобетонных конструкций. Завершить эти семь проектов СГК планирует в 2022 году.

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