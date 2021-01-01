По итогам декабря 2020 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы:
Пять самых читаемых материалов месяца
В двух школах Новосибирской области планируют продлить учебный год
Руководство двух школ Новосибирской области планирует продлить учебный год, чтобы компенсировать отставание от образовательной программы из-за «коронавирусных» ограничений. При этом об окончательном решении в учреждениях заявить пока не готовы.
В Новосибирске сносят бывшие дилерские центры Porsche, Audi и Skoda
На улице Дачной в Новосибирске начались работы по сносу бывших дилерских центров Audi, Skoda и Porsche.
Чем займется Андрей Ксензов в Новосибирске?
Экс-новосибирский чиновник Андрей Ксензов несколько лет назад покинул Сибирь после конфликта с мэрией. Он вернулся в город и ведет переговоры, чтобы «заняться делом».
Новосибирские операторы связи обратились в правоохранительные органы по поводу действий МКП «ГЭТ»
Семь телеком-операторов, осуществляющих бизнес на территории Новосибирской области, написали коллективное заявление прокурору региона, руководителю регионального следственного управления Следственного комитета, председателю Арбитражного суда и главе Контрольно-счетной палаты Новосибирской области и города Новосибирска.
Почти 30-градусные морозы придут в Новосибирскую область к выходным
Уже в первую неделю декабря температура воздуха в Новосибирской области упадёт до минус 28 градусов. О наступающих морозах сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.