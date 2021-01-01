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Министр образования НСО Сергей Федорчук

В двух школах Новосибирской области планируют продлить учебный год

Руководство двух школ Новосибирской области планирует продлить учебный год, чтобы компенсировать отставание от образовательной программы из-за «коронавирусных» ограничений. При этом об окончательном решении в учреждениях заявить пока не готовы.

Автокомплекс на Дачной

В Новосибирске сносят бывшие дилерские центры Porsche, Audi и Skoda

На улице Дачной в Новосибирске начались работы по сносу бывших дилерских центров Audi, Skoda и Porsche.

Андрей Ксензов

Чем займется Андрей Ксензов в Новосибирске?

Экс-новосибирский чиновник Андрей Ксензов несколько лет назад покинул Сибирь после конфликта с мэрией. Он вернулся в город и ведет переговоры, чтобы «заняться делом».

Новосибирские операторы связи обратились в правоохранительные органы

Новосибирские операторы связи обратились в правоохранительные органы по поводу действий МКП «ГЭТ»

Семь телеком-операторов, осуществляющих бизнес на территории Новосибирской области, написали коллективное заявление прокурору региона, руководителю регионального следственного управления Следственного комитета, председателю Арбитражного суда и главе Контрольно-счетной палаты Новосибирской области и города Новосибирска.

В Новосибирской области начинается пора тридцатиградусных морозов

Почти 30-градусные морозы придут в Новосибирскую область к выходным

Уже в первую неделю декабря температура воздуха в Новосибирской области упадёт до минус 28 градусов. О наступающих морозах сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

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