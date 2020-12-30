Российский дистрибьютор автомобилей Honda объявил о планах по прекращению в 2022 году поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории России.

«Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности», – пояснили в российском представительстве марки. Принятое решение не затронет постпродажное обслуживание автомобилей.

На сегодня в городах Сибири, в частности Новосибирске есть дилеры Honda Moto. Их решение дистрибьютора не затронет.

Напомним, что в 2015 году Honda уже изменила схему своего присутствия на российском рынке, предложив дилерам самостоятельно закупать автомобили напрямую через головной офис в Японии. Таким образом, своими действиями Honda освободилась от валютных рисков, а следовательно и основных финансовых потерь. Ранее эти затраты согласовывались на уровне дистрибьютора марки, который и выступал финансовым контрагентом, предоставляя актуальные, но порой убыточные для себя рублёвые цены. С 2015 года эти риски перекладывались на плечи дилеров. Из-за этих действий компания утратила значительную часть партнеров в регионах. Тем не менее, 30 декабря 2020 года Honda объявила об уходе с российского авторынка с 2022 года.

На сегодня ключевыми дилерами марки в СФО являются «Н-Моторс» (Иркутск) и «Феникс-Авто» (Омск). Обе компании имеют в своем портфеле также другие бренды. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 3 квартала 2020 года каждым из указанных дилеров было продано по 37 новых автомобилей Honda. Также стоит отметить, что «Н-Моторс» (Иркутск) вошел в топ-6 лучших российских дилеров Honda за период с апреля по сентябрь 2020 года по версии дистрибьютора марки.

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