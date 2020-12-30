«МегаФон» составил цифровой хит-парад предпочтений новосибирцев за 2020 год

Компания «МегаФон» составила цифровой портрет абонентов Новосибирска и Новосибирской области. Специалисты выяснили, что новосибирцы любят бесплатное онлайн-видео, предпочитают смартфоны на Android, не изменяют любимому мессенджеру и присматриваются к TikTok.

Такие данные получили аналитики «МегаФона», проанализировав, на какие цифровые сервисы и приложения расходовали свой мобильный трафик жители Новосибирской области в уходящем году. Для сравнения брались обезличенные данные по объёмам трафика в смартфонах, работающих на сети оператора в регионе.

1 место — YouTube. Видеохостинг стал самым популярным у абонентов «МегаФона» в регионе. С этого сервиса было загружено 10 ПБ (петабайт) контента или 22% от общего трафика оператора за год. Этого с лихвой хватит, чтобы один человек смог 4 млн раз подряд посмотреть популярное в сети интервью стендап-комика Алексея Щербакова Юрию Дудю.

2 место — ВКонтакте. На главную российскую социальную сеть пришлось 13% онлайн-трафика новосибирцев. Пользователи не только активно делились фотографиями и общались друг с другом, но и слушали любимую музыку, подкасты, смотрели видео.

3 место – Instagram. Любители селфи и красивых фотографий скачали и отправили за год 5,1 ПБ, или 12% всех данных «МегаФона» в регионе.

Наращивает объёмы трафика в Новосибирске и популярный во всем мире TikTok. Платформа с развлекательными видео впервые вошла в пятерку самых популярных приложений. Устойчивый интерес абонентов сохраняется и к «Одноклассникам» – 4 место рейтинга. А вот крупнейшая социальная сеть в мире Facebook оказалась лишь на шестой строчке.

Звание самого популярного в регионе мессенджера уже несколько лет удерживает WhatsApp. Общение в «зеленом» приложении в 10 раз превысило показатели Viber. Остальные мессенджеры из топ-5 совокупно сгенерировали за год не более 9% трафика в сети. Общаться новосибирцы чаще всего предпочитают с помощью устройств Huawei (26%) и Samsung (24%), соответственно, самой популярной в Новосибирске операционной системой для смартфонов является Android.

«По итогам 2020 года на одного абонента в сети сибирского «МегаФона» приходится 13 ГБ трафика, что на 29% больше, чем годом ранее. Мы всегда ориентируемся на цифровые предпочтения абонентов и формируем актуальную линейку тарифных предложений, чтобы они могли весь год пользоваться любимыми сервисами. В 2021 году «МегаФон» продолжит работать над развитием своих продуктов, чтобы быть на связи без переплат и на самых высоких скоростях», — отметила директор сибирского филиала «МегаФона» Галия Сайфутдинова.

«МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей и четырёхкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,4 млн клиентов.

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