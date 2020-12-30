Гендиректор новосибирской холдинговой компании «НЭВЗ-Союз» ушел с поста досрочно

Совет директоров новосибирской холдинговой компании «НЭВЗ-Союз» приняли решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора. Игоря Чапаева на этом посту сменит Гуго Дейс.

Решение было принято на прошедшем в среду, 30 января заседании совета директоров ПАО ХК «НЭВЗ-Союз». За досрочное прекращение полномочий Игоря Чапаева проголосовали все семеро членов совета. Также единогласно на пост генерального директора компании был утвержден Гуго Дейс. К новой работе он приступит с 31 декабря.

Игорь Чапаев возглавил «НЭВЗ-Союз» в сентябре 2019 года, сменив в этой должности руководившего заводом еще с советского периода Виктора Медведко. До этого Игорь Чапаев возглавлял новосибирскую компанию «Лиотех», являющуюся портфельной компанией «Роснано». Виктор Медведко сейчас значится в компании советником гендиректора по управлению и взаимодействию с органами власти. Согласно годовому отчету ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», в 2019 году Гуго Дейс состоял в совете директоров компании, работая в холдинговой компании техническим директором. Также в справочниках он фигурирует первым директором компании «НЭВЗ-Н», входившей в состав ХК и сейчас находящейся в банкротстве.

Напомним, накануне стало известно, что АО «Союз-Электроника», являющееся головным предприятием ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и также находящееся в процессе банкротства, готовится заключить мировое соглашение с кредиторами. В качестве источника погашения долга в проекте соглашения указывается взыскание через арбитраж дебиторской задолженности с ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-Керамикс» на общую сумму более 115 млн рублей.

ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» (Новосибирский электровакуумный завод) – одно из крупнейших российских предприятий по производству электронных компонентов и технической керамики, один из «якорных» партнеров компании – госкорпорация «Роснано».

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