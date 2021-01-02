Компания iFarm, основанная в Новосибирске бизнесменом Александром Лысковским и специализирующаяся на технологиях выращивания овощей, ягод и зелени, рассказала о своих планах на предстоящий год.

“Всего на 2021 год запланировано 50 проектов общей посадочной площадью более 40 000 кв.м. В их числе фермы для авиакомпаний, отелей, больших корпораций, торговых сетей, несколько международных исследовательских лабораторий (в Швейцарии, Израиле и др.) и заказы на покупку технологий от частных предпринимателей. Часть из них была задумана в 2020 году, но из-за карантина и ограничений перейти к строительству не удалось”, — говорится в отчете компании по итогам года.

По данным iFarm, в декабре началось проектирование первой промышленной земляничной фермы площадью 273 кв.м., где разместятся около 7 000 ягодных кустов. В компании рассчитывают летом 2021-го получить оттуда первый урожай.

Напомним, что iFarm основана в июне 2017 года Александром Лысковским, Максимом Чижовым и Константином Ульяновым, тогда же началось строительство светопрозрачных теплиц и эксперименты с вертикальными фермами. Более подробно о проекте Александр Лысковский рассказывал в публичном интервью «Континенту Сибирь» на конференции «Груша». На сегодня в группе компаний трудоустроено более 70 человек из 6 стран мира. Сейчас iFarm работает над 50 проектами в Европе, Ближнем Востоке и СНГ. Из них более половины — уже в стадии промышленной эксплуатации и строительства (Финляндия, Россия, Казахстан). По данным самой компании, суммарно посадочная площадь объектов составляет более 10000 кв.м.

В 2021 году iFarm планирует продвижение своих технологий на рынке Европы и экспансию в регионы Ближнего Востока. «За 2020-ый год мы получили заявки из 87 стран, а совокупная выручка по всем продуктам компании выросла на 85% по сравнению с 2019 годом», — резюмировал СЕО компании Максим Чижов.

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