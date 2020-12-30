Долгострой на Герцена в Новосибирске сдали в эксплуатацию спустя четыре года

Строительство проблемного дома в Новосибирске удалось завершить к концу 2020 года благодаря совместной работе правительства региона и дольщиков.

Выделенные властями на благоустройство территории и установку лифтового оборудования субсидии позволили ввести в эксплуатацию долгострой – многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Герцена 1/1. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, для достройки этого дома был применен целый спектр инструментов господдержки. Но самое важное, что в этой работе принимали участие сами дольщики и созданное ими ЖСК.

«В ситуации с домом по улице Герцена дольщики своими силами собрали по 5 тысяч рублей с квадратного метра, ЖСК активно занималось реализацией свободных площадей. В 2016 году, при вводе в эксплуатацию первого долгостроя в жилом комплексе по ул. Герцена, был применен механизм оплаты технологического присоединения за счет бюджетных средств — 12 млн рублей. От построенной теплотрассы подключен и второй дом», — подчеркнул Алексей Колмаков.

Он добавил, что в декабре 2020 года для завершения строительства дома были выделены субсидии: 6 млн рублей на благоустройство прилегающей территории и 11,2 млн рублей – на установку лифтов. Это позволило окончательно решить вопрос с вводом дома в эксплуатацию для 92 обманутых дольщиков.

Напомним, дом по ул. Герцена 1/1 № 2, который начинал строить СМУ-3, был признан долгостроем в 2016 году. В 2018 году для достройки объекта после банкротства предыдущего застройщика был создан жилищно-строительный кооператив «Прибрежный».

Алексей Колмаков добавил, что в 2020 году по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова из бюджета Новосибирской области была выделена дополнительная субсидия на достройку проблемных домов в сумме около 37 млн рублей. Эти деньги направлены на завершение строительства четырех проблемных объектов региона.

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