Спасатели предупредили новосибирцев о новой волне аномального холода

Сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области разослали жителям региона СМС, в котором предупредили о возврате рекордных холодов. По данным спасателей, в праздничные дни температура воздуха опустится до -40 градусов.

О похолодании сотрудники службы сообщили 30 декабря со ссылкой на гидрометцентр.

«С 1 по 6 января по Новосибирской области и в Новосибирске ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35 градусов, местами -40 градусов и ниже», — говорится в сообщении.

В МЧС также напомнили, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по единому телефону экстренных оперативных служб «112».

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, уже в ночь на 31 декабря похолодает до -20…-25, а местами до -34 градусов. Такая температура сохранится и днём. В новогоднюю ночь морозы усилятся до -28…-33, местами до -38 градусов.

Днём 1 января ожидается -26…-31 градус. В ночь на 2 января мороз вновь окрепнет до -30…-35, местами до -40 градусов, днём будет -27…-32.

Ранее сообщалось о возобновлении морозов в Новосибирской области.

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