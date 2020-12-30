Остаток закупленных автобусов из Минска привезли в Новосибирск

Одиннадцать из пятнадцати автобусов МАЗ, которые мэрия Новосибирска закупила у минского автозавода в декабре, прибыли в город в среду. Первые четыре машины уже передвигаются по маршрутам, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Автобусы приобретены в рамках проекта «Народный бюджет» — новосибирцы проголосовали за то, чтобы федеральные средства направили на обновление городского автопарка. На покупку транспортных средств выделили 100 млн руб.
«Они будут эксплуатироваться муниципальным ПАТП-4», — уточнил мэр Анатолий Локоть на презентации автобусов.
По словам специалистов управления пассажирских перевозок департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, покупка автобусов позволит частично вывести из эксплуатации изношенные транспортные средства, снизить количество случаев схода машин с маршрута из-за технической неисправности, повысить регулярность движения и в целом улучшить качество транспортных услуг для горожан.
Напомним, 22 декабря четыре из 15 закупленных в Минске автобусов начали курсировать по Новосибирску. Новые машины предназначены для передвижения в Советском районе.