Остаток закупленных автобусов из Минска привезли в Новосибирск

Одиннадцать из пятнадцати автобусов МАЗ, которые мэрия Новосибирска закупила у минского автозавода в декабре, прибыли в город в среду. Первые четыре машины уже передвигаются по маршрутам, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Автобусы приобретены в рамках проекта «Народный бюджет» — новосибирцы проголосовали за то, чтобы федеральные средства направили на обновление городского автопарка. На покупку транспортных средств выделили 100 млн руб.

«Они будут эксплуатироваться муниципальным ПАТП-4», — уточнил мэр Анатолий Локоть на презентации автобусов.

По словам специалистов управления пассажирских перевозок департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, покупка автобусов позволит частично вывести из эксплуатации изношенные транспортные средства, снизить количество случаев схода машин с маршрута из-за технической неисправности, повысить регулярность движения и в целом улучшить качество транспортных услуг для горожан.

Напомним, 22 декабря четыре из 15 закупленных в Минске автобусов начали курсировать по Новосибирску. Новые машины предназначены для передвижения в Советском районе.

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