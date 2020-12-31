В торгово-развлекательном центре «Сибирский Молл» в Новосибирске запущено 3 новых магазина.

ТРЦ «Сибирский Молл» позиционируется как семейный торговый центр с доступными брендами. Общая площадь 67 тыс. м2, арендуемая площадь 40 тыс. м2. Якорные арендаторы – гипермаркет «Ашан», магазины «М.Видео», «Спортмастер», «Sinsay», кинотеатр «КИНОСИТИ». Торговый центр расположен в шаговой доступности от метро «Березовая роща» и «Золотая Нива».

30 декабря 2020 года открылся магазин женской одежды Velvet Season. Компания на текущий момент насчитывает несколько десятков магазинов в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске и является одним из ключевых игроков на российском рынке по производству верхней одежды. Магазин занял площадь 132,6 кв. м и разместился на первом этаже торгового центра.

Также в молле появился магазин Papillon площадью 80,7 кв. м. Он расположился на первом этаже торговой галереи и специализируется на продаже текстиля для дома, нижнего белья и аксессуаров.

Наконец, третьим магазином, запустившимся в ТРЦ в декабре, стал «Капитан Флинт», который представляет собой магазин, предлагающий мармелад, суфле, сладости. Он разместился на площади 68,7 кв. м на первом этаже торгово-развлекательного центра.

Напомним, что в 2020 году в «Сибирском Молле» также открылась «Кузина». Кроме того, в уходящем году торгово-развлекательный центр провел ребрендинг.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.