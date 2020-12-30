Земли Барышевского сельсовета разделят между Новосибирском, Бердском и Кольцово

Власти Новосибирской области готовятся выступить с инициативой о передаче более двух тысяч гектаров земель Барышевского сельсовета в состав областного центра, Бердска и Кольцово.

Проект постановления губернатора Новосибирской области опубликован на портале электронной демократии региона. В соответствии с документом, областные власти планируют выйти с инициативой передачи более 2 тыс. га земель Барышевского сельсовета трем муниципальным образованиям.

В частности, 1 тыс. 175,5 га расположенных с юго-восточной стороны Новосибирска земель сельсовета предлагается включить в состав областного центра. В состав Кольцово – 855,19 га, расположенных с северной и южной сторон наукограда. Еще 12,42 га планируется включить в состав территории Бердска.

Готовящаяся передача земель предположительно связана с реализацией в Новосибирской области крупных проектов. К примеру, на территории сельсовета, прилегающей к Бердску, будут строить федеральный реабилитационный центр для детей с нарушениями опорно-двигательной системы, а участок возле Кольцово потребуется для расширения площади под строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (синхротрон «Скиф»).

Напомним, ранее земли Барышевского сельсовета неоднократно становились предметом громких скандалов и уголовных дел, связанных с незаконной передачей участков в частную собственность.

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