Достроенный перинатальный центр заработает в Новосибирской области 1 февраля

Перинатальный центр на базе Новосибирской областной клинической больницы начнёт принимать пациенток 1 февраля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в среду.
По словам главного врача областной клинической больницы Анатолия Юданова, сейчас здание центра комплектуется мебелью и медицинским оборудованием. Отделения перинатальной службы начнут переезжать в новые помещения 11 января.
В правительстве также отметили, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил целевое использование площадей перинатального центра.
«При эффективной организации работы по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в резерв под возможное использование в качестве госпиталя для пациентов с коронавирусом не придется включать и старые площади, на которых сейчас размещена перинатальная служба», — сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на губернатора.
Напомним, областной перинатальный центр, строительство которого началось в 2013 году, а в 2014 году было прервано на четыре года из-за нехватки средств, ввели в эксплуатацию 1 декабря.