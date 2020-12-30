Оперативники обыскивают резиденцию красноярского бизнесмена Быкова по делу о неуплате налогов

Следователи проводят обыски в резиденции бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в СУ СКР по региону в среду.

Как рассказали в следственном комитете, в ходе обысков уже изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных бизнесмену организаций. Оперативные мероприятия продолжаются.

В октябре суд наложил арест на имущество Быкова по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму 81 млн руб.

Сейчас Анатолий Быков находится под стражей по уголовному делу об убийстве учредителя красноярской компании по утилизации промышленных отходов, которое было совершено в 2005 году. Кроме того, бизнесмен арестован по делу об убийстве 1994 года.

В отношении Быкова возбуждены уголовные дела по статьям «Соучастие в преступлении» (ст.17 УК РСФСР), «Умышленно убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершённое по предварительному сговору» (пп. «з», «н» ст.102 УК РСФСР), «Организация преступного сообщества» (ч.1 ст.210 УК РФ), «Покушение на совершение преступления» (ч.3 ст.33 УК РФ) и «Организация заказного убийства» (п.»з» ч.2 ст.105 УК РФ).

Кроме того, в ноябре под следствие попала племянница бизнесмена. Её обвинили в незаконном присвоении недвижимости.

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