Суд оставил под стражей арестованных в Новосибирске фигурантов «дела Виссариона»

Новосибирский областной суд оставил в силе решение об избрании меры пресечения руководителям религиозного объединения «Церковь последнего завета». Они останутся под стражей до 15 января.

Об итогах последнего заседания по делу сообщили в Telegram-канале адвокатов 30 декабря.

«Новосибирский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу для всех обвиняемых по уголовному делу. Апелляционные жалобы защиты отклонены», — говорится в сообщении.

Арестованным в сентябре руководителям религиозного объединения Сергею Торопу (Виссариону), Вадиму Редькину и Владимир Ведерникову продлили меру пресечения до 15 января по итогам заседания 20 ноября. Ранее суд постановил, что они будут находиться под стражей до 22 ноября.

В октябре фигурантов направляли на психиатрическую экспертизу в московский институт имени Сербского, так как следствие отказалось проверять их в Новосибирске.

«Церковь последнего завета» («Община Виссариона») была создана в 1990-х годах в Красноярском крае. Лидерам организации вменяют применение психологического насилия и причинение тяжкого вреда здоровью. Также, по версии следствия, фигуранты наживались на последователях своего учения, получая доход от религиозной деятельности.

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