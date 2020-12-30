Суд оставил под стражей арестованных в Новосибирске фигурантов «дела Виссариона»

Новосибирский областной суд оставил в силе решение об избрании меры пресечения руководителям религиозного объединения «Церковь последнего завета». Они останутся под стражей до 15 января.
Об итогах последнего заседания по делу сообщили в Telegram-канале адвокатов 30 декабря.
«Новосибирский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу для всех обвиняемых по уголовному делу. Апелляционные жалобы защиты отклонены», — говорится в сообщении.
Арестованным в сентябре руководителям религиозного объединения Сергею Торопу (Виссариону), Вадиму Редькину и Владимир Ведерникову продлили меру пресечения до 15 января по итогам заседания 20 ноября. Ранее суд постановил, что они будут находиться под стражей до 22 ноября.
В октябре фигурантов направляли на психиатрическую экспертизу в московский институт имени Сербского, так как следствие отказалось проверять их в Новосибирске.
«Церковь последнего завета» («Община Виссариона») была создана в 1990-х годах в Красноярском крае. Лидерам организации вменяют применение психологического насилия и причинение тяжкого вреда здоровью. Также, по версии следствия, фигуранты наживались на последователях своего учения, получая доход от религиозной деятельности.