Омским следователям вынесли приговор за взятки и фальсификацию дела

Кировский районный суд Омска вынес приговор экс-руководителю городского следственного отдела Роману Оляницкому, его коллеге и адвокату. Их обвинили в фальсификации доказательств по делу о крупном мошенничестве за взятку.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области во вторник, бывший руководитель следственного отдела по Кировскому административному округу Омска Роман Оляницкий признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и организации фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК РФ), экс-следователь Ксения Бычек обвинена в фальсификации доказательств (ч. 3 ст. 303 УК РФ), а адвокат филиала №16 Омской областной коллегии адвокатов Николай Хорошман – в посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291 УК).

Как установило следствие, в ноябре 2019 года Оляницкий получил взятку в два приёма от знакомого адвоката. Размер незаконного вознаграждения в общей сумме составил 250 тыс. руб. Средства предназначались за фальсификацию доказательств по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц. Оно находилось в производстве следователя, подчинённого Оляницкому.

«Фальсификация доказательств преследовала цель освобождения от уголовной ответственности всех соучастников мошенничества, кроме одного из них, действия которого были переквалифицированы на менее тяжкий состав преступления для последующего направления в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — рассказали в следственном комитете.

Подозреваемых задержали после передачи взятки. Следователей уволили со службы за нарушение присяги и совершение поступка, порочащего честь сотрудника следственного комитета.

В ходе следствия адвокат признался в посредничестве во взяточничестве, остальные участники преступления свою вину отрицали. В качестве меры пресечения Оляницкому было выбрано заключение под стражу, а затем – домашний арест. Другие обвиняемые находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Роману Оляницкому назначено наказание в виде 7,6 лет колонии строгого режима со штрафом, четырёхкратным сумме взятки, и лишением права занимать руководящие должности в течение пяти лет. Кроме того, у него забрали звание подполковника юстиции.

Адвокат Николай Хорошман осуждён на четыре года колонии общего режима, а бывший следователь Ксения Бычек – на два года колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребёнком 14-летия. Она также лишена права занимать руководящие должности в течение двух лет.

Напомним, накануне в колонию строго режима отправили бывшего главного судебного пристава Омской области.

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