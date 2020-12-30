Цеха омского «Полета» модернизируют на 6 млрд для выпуска «Ангары»

Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева (ГКНПЦ имени Хруничева) объявил тендер на модернизацию цехов омского ПО «Полет» для производства ракеты-носителя «Ангара». Максимальная цена контракта составит около 6 млрд рублей.

Документы тендера опубликованы на сайте RosTender. В соответствии с условиями конкурса будут модернизированы три цеха омского производственного объединения «Полет» — 12,94 и 95. Максимальная цена контракта составляет 5,8 млрд рублей, финансирование поступит из федерального бюджета и из средств ГКНПЦ имени Хруничева. Размер обеспечения заявки составит 0,5% от максимальной цены контракта.

Участие в конкурсе ограничено – к нему, в соответствии с федеральным законодательством, не будут допущены иностранные компании. Предложения от претендентов на участие в конкурсе принимаются до 29 января, итоги будут подведены 5 февраля. Работы по модернизации цехов «Полета» должны завершиться до 30 ноября 2023 года.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями. Головным разработчиком и производителем ракет является ГКНПЦ имени Хруничева, производство также осуществляется на входящем в состав ГКНПЦ омском «Полете».

Летом прошлого года руководство «Полета» заявило о значительном отставании в сроках изготовления «Ангары». Отставание от графика составило от трех месяцев до года, сотрудников предприятия лишили майской премии. В качестве причин тогда назывались «слабая организация труда на рабочих местах», недостатки в работке конструкторского бюро «Салют» и отделе главного технолога, а также срыв сроков поставки комплектующих ракетным космическим заводом «Воронежский механический завод».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.