Российский дистрибьютор китайского автомобильного бренда Changan намерен открыть дилерские центры в Кемеровской, Иркутской и Томской областях.

На сегодня в СФО представлены 9 официальных дилеров марки, которые располагаются в Алтайском крае, Хакасии, Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях.

«В 2021 году мы продолжим расширять свое присутствие в Сибирском федеральном округе и планируем открыть дополнительные дилерские центры в Кемеровской и Иркутской областях, где у нас уже есть заявки от потенциальных партнеров, а также в Томской области», — рассказал «Континенту Сибирь» директор по продажам и развитию Changan в России Александр Кулагин.

На сегодня модельная линейка марки состоит из кроссоверов CS55, CS35PLUS, а также полноприводного CS75FL. В будущем году в компании также планируем представить новые модели автомобилей. Это будут как новые модели автомобилей Changan, которые ранее не были представлены в России, так и рестайлинг моделей существующей линейки. «Одна из первых новинок ожидается уже в январе для сертификации. Что касается моделей, мы планируем обновить кроссоверы CS35PLUS и CS55. Кроме того, планируем привезти UNI-K – новинку, которая была презентована на Международном автосалоне в Гуанчжоу в конце ноября. Также обсуждаются возможности поставки седана B-класса. Мы очень оптимистично смотрим на рынок, и я надеюсь, как и в этом году, всё получится», — пояснил Александр Кулагин.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 10 месяцев 2020 года в Новосибирске было продано 93, в Омске — 72, в Красноярске — 15, в Кемерове — 41, в Новокузнецке — 55, в Иркутске — 58, в Барнауле — 189 новых автомобилей Changan. Напомним, что в конце ноября стало известно о запуске салона Changan в Красноярске — дилером стала ГК «СИАЛАВТО».

Примечательно, что другой китайский бренд, наращивавший дилерскую сеть в Сибири — Haval — планов по экспансии на 2021 год не имеет. «На данный момент мы не планируем расширять дилерскую сеть в Сибири, однако планы могут поменяться в связи с изменением экономической ситуации», — пояснили «Континенту Сибирь» в российском дистрибьюторе марки.

Хотите в следующий раз узнать раньше других о ключевых событиях в сфере автодилерского бизнеса в Сибири? Оставляйте заявку на вступление в нашу Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.