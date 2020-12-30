Ушел из жизни руководитель новосибирского племзавода «Ирмень» Юрий Бугаков

В среду, 30 декабря в возрасте 82 лет ушел из жизни руководитель одного из крупнейших сельхозпредприятий Новосибирской области, ЗАО «Племзавод Ирмень» Юрий Бугаков.

Соболезнования родным и близким Юрия Бугакова выразил глава региона Андрей Травников, отметивший вклад агрария в развитие Новосибирской области.

«Все мы знали Юрия Федоровича как мудрого руководителя, жесткой и справедливой дисциплиной добивавшегося очень серьезных показателей. Под его руководством племзавод «Ирмень» стал одним из передовых агропредприятий не только в Новосибирской области – во всей Российской Федерации, а само село Верх-Ирмень по уровню жизни достигло образцовых результатов… Ушел великий государственник и великий человек! Искренние соболезнования родным и близким!», — цитирует губернатора пресс-служба правительства Новосибирской области.

Юрий Бугаков родился в 1938 году в Новосибирске, окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия». В 1968 году он переехал в село Верх-Ирмень, где работал в местной парторганизации, позднее возглавил колхоз «Большевик», впоследствии переименованный сперва в АОЗТ «Ирмень», а затем в ЗАО «Племзавод Ирмень», которым руководил без малого полвека. Юрий Бугаков – Почетный гражданин Новосибирской области, а также единственный новосибирец – полный Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством.

Юрий Бугаков был награжден Орденом Трудового Красного Знамени, Знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской областью», удостоен Почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР», Государственной премии Новосибирской области, множества других государственных и ведомственных наград, званий и премий. В 1987 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

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