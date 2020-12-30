Директор муниципального водоканала умер возле кабинета мэра Бийска

Директор МУП Бийска «Водоканал» Геннадий Чумичёв скончался от сердечного приступа, ожидая встречи с мэром Александром Студеникиным в коридоре горадминистрации. Трагический инцидент произошёл во вторник.

Как сообщает агентство «Интерфакс» ссылкой на пресс-центр мэрии Бийска, Чумичёв дожидался Студеникина возле приёмной, в это время у мэра заканчивалось совещание. Глава города и директор «Водоканала» должны были обсудить текущую работу. Внезапно 53-летнему руководителю муниципального предприятия стало плохо.

Как подчеркнули в пресс-службе мэрии, никаких конфликтов у Чумичёва с градоначальником не было.

Отмечается также, что скорая приехала на место происшествия вовремя, однако спасти мужчину не удалось. По данным источника агентства «Интерфакс», в оказании первой помощи Чумичёву участвовал сам мэр. В местных СМИ также сообщалось, что директору МУП помогал заведующий отделом по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Геннадий Чумичёв возглавлял МУП «Водоканал» с 2016 года.

Ранее сообщалось о том, что на 85-м году жизни скончался бывший председатель СО РАН Николай Добрецов.

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