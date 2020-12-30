Volkswagen Tiguan является одним из самых популярных кроссоверов в России, и по данным Ассоциации европейского бизнеса несколько лет подряд входит в топ-3 самых продаваемых в своем классе.

Теперь, более мощный, чем когда либо, НОВЫЙ Volkswagen Tiguan готов покорять дороги Новосибирской области и продемонстрировать свои преимущества в НОВОМ дилерском центре ФАСТАР.

Изменения, которые произошли в автомобиле:

→ 4 бензиновых двигателя на выбор

→ 4 комплектации: Respect, Status, Exclusive, R-Line

→ Стартовая цена – 1.749.900 рублей

→ Модель доступна для заказа

Экстерьер:

— выразительные 19-дюймовыми легкосплавные диски

— бампер оригинального дизайна и задний увеличенный спойлер

— фары заужены к краям (теперь они сделаны в стиле 8-го Гольфа)

Интерьер:

— новый руль с сенсорными кнопками и подрулевыми переключателями

— сиденья с электрорегулировками и памятью настроек

— накладки на пороги и педали

— доступны различные цвета отделки и варианты обивки сидений

— атмосферная подсветка интерьера (30 цветов)

— сенсорный трехзонный климат контроль

— увеличенная цифровая приборная панель

— обновленная мультимедийная система (можно управлять голосом и жестами)

Оптика:

— светодиодные фары с динамическими поворотными огнями и системой автоматического переключения с дальнего света на ближний Light Assist. Их яркой отличительной особенностью являются динамические указатели поворота («бегущая полоска»). Вот в чем главная фишка!

Безопасность:

— ассистент экстренного торможения (Front Assist) сделает все возможное, чтобы уберечь вас от аварий или смягчения последствий

Приглашаем вас на тест-драйв НОВОГО Volkswagen Tiguan в дилерский центр ФАСТАР в центре города за ароматным кофе!

Давайте радовать друг друга чудесным настроением и качественными автомобилями!

Официальный дилер Volkswagen ФАСТАР

г. Новосибирск, ул Большевистская 14/1

+7 (383) 373 88 88

vw—fastar.ru

Instagram: volkswagenfastar

Реклама

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.