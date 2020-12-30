Volkswagen Tiguan является одним из самых популярных кроссоверов в России, и по данным Ассоциации европейского бизнеса несколько лет подряд входит в топ-3 самых продаваемых в своем классе.
Теперь, более мощный, чем когда либо, НОВЫЙ Volkswagen Tiguan готов покорять дороги Новосибирской области и продемонстрировать свои преимущества в НОВОМ дилерском центре ФАСТАР.
Изменения, которые произошли в автомобиле:
→ 4 бензиновых двигателя на выбор
→ 4 комплектации: Respect, Status, Exclusive, R-Line
→ Стартовая цена – 1.749.900 рублей
→ Модель доступна для заказа
Экстерьер:
— выразительные 19-дюймовыми легкосплавные диски
— бампер оригинального дизайна и задний увеличенный спойлер
— фары заужены к краям (теперь они сделаны в стиле 8-го Гольфа)
Интерьер:
— новый руль с сенсорными кнопками и подрулевыми переключателями
— сиденья с электрорегулировками и памятью настроек
— накладки на пороги и педали
— доступны различные цвета отделки и варианты обивки сидений
— атмосферная подсветка интерьера (30 цветов)
— сенсорный трехзонный климат контроль
— увеличенная цифровая приборная панель
— обновленная мультимедийная система (можно управлять голосом и жестами)
Оптика:
— светодиодные фары с динамическими поворотными огнями и системой автоматического переключения с дальнего света на ближний Light Assist. Их яркой отличительной особенностью являются динамические указатели поворота («бегущая полоска»). Вот в чем главная фишка!
Безопасность:
— ассистент экстренного торможения (Front Assist) сделает все возможное, чтобы уберечь вас от аварий или смягчения последствий
Приглашаем вас на тест-драйв НОВОГО Volkswagen Tiguan в дилерский центр ФАСТАР в центре города за ароматным кофе!
Давайте радовать друг друга чудесным настроением и качественными автомобилями!
Официальный дилер Volkswagen ФАСТАР
г. Новосибирск, ул Большевистская 14/1
+7 (383) 373 88 88
vw—fastar.ru
Instagram: volkswagenfastar
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