Головное предприятие новосибирского партнера «Роснано» готовится заключить мировое соглашение с кредиторами

На январском собрании кредиторов банкротящегося новосибирского предприятия АО «Союз-Электроника» (СЭЛ), входящего в состав холдинговой компании «НЭВЗ-Союз», будет рассмотрен вариант мирового соглашения.

О внесенном проекте мирового соглашения сообщил временный управляющий «СЭЛ» Леонид Каретников. Утверждение мирового соглашения должно состояться 18 января будущего года на собрании кредиторов предприятия.

Как следует из проекта соглашения, АО «Союз-Электроника» должно более 85,5 млн рублей недоимок и пени ФНС, а также около 41 млн рублей банку «Акцепт» (кредит и проценты). Гасить долг предприятие готово за счет продажи своего имущества на сумму более 32 млн рублей, производства и продажи продукции на сумму около 29 млн рублей, а также взыскания дебиторской задолженности с ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-Керамикс» на общую сумму более 115 млн рублей – в арбитраж направлены 37 исков.

Гарантией соблюдения мирового соглашение станет оборудование предприятия в количестве 441 штуки на общую сумму 189,3 млн рублей, которое перейдет в залог ИФНС России по Заельцовскому району Новосибирска.

АО «Союз-Электроника» является головным предприятием ХК ПАО «НЭВЗ-Союз». АО «НЭВЗ-Керамикс» — совместное предприятие ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и корпорации «Роснано», специализирующееся на производстве инновационных изделий из керамики. Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в «СЭЛ» в начале марта текущего года.

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