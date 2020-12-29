Новосибирская область заключила соглашение с Российским футбольным союзом и минспорта РФ

Правительство Новосибирской области и Федерация футбола региона подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола с Российским футбольным союзом и министерством спорта РФ. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства 29 декабря.

Как рассказали в пресс-службе региона, соглашение подписано в рамках стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт – норма жизни». Цель документа – систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в Новосибирской области, а также распределить ответственность между федеральными и региональными структурами.

Предполагается, что в регионе будет открыто ещё одно отделение по футболу, а в существующих спортивных школах появятся отделения для девочек. Кроме того, академия футбольного клуба Новосибирск» получит статус регионального центра РФС, а футбольная школа Новосибирска – статус детского футбольного центра. Оба учреждения должны стать основной частью областной системы подготовки резерва. Также на базе РЦ РФС планируется создать центр подготовки специалистов в футболе.

«В регионе появятся новые тренеры и судьи – в том числе первые для Новосибирской области судьи со всероссийской категорией», — отмечают в областном правительстве.

Соглашение также предполагает, что в футбол будут вовлечены учащиеся школ и учреждений среднего профессионального образования, а также студенты вузов. Они смогут принять участие в новых для региона турнирах – Школьной и Студенческой футбольных лигах.

«К 2024 году в регионе планируется создать условия для устойчивого прогресса профессионального футбола: «Новосибирск» будет стремиться к повышению в классе, а во второй лиге появится новая команда, которая будет состоять преимущественно из воспитанников областного футбола», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, в муниципальных образованиях Новосибирской области планируется создать как минимум шесть инфраструктурных объектов. В их числе – две футбольные площадки и три полноразмерных поля, одно из которых – с натуральным покрытием, а два – с искусственным.

Напомним, в октябре губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал соглашение о сотрудничестве с министром спорта РФ Олегом Матицыным.

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