В компании «Сибирский бетон» сменился управляющий директор

В новосибирской компании «Сибирский бетон», которая объединяет предприятия холдинга «Сибирский цемент» («Сибцем») по выпуску товарного бетона и раствора, сменился директор.

Руководителем ООО «Сибирский бетон», которое является дочерним обществом АО «ХК «Сибцем», назначен Артем Софьянов. Ранее он занимал должность директора Новосибирского филиала компании «СМАРТ». Об этом сообщает пресс-служба «Сибцема».

«Для меня это серьезный вызов, требующий максимум усилий, ответственности и самоотдачи. В дальнейшем продолжу модернизацию производственно-технической базы «Сибирского бетона», развитие и совершенствование коммерческого блока компании. Рассчитываю на свою команду и уверен, что общими усилиями приведем предприятие к успеху», – сказал новый управляющий директор Артем Софьянов.

Артем Софьянов окончил Алтайский государственный университет, получив квалификацию «инженер» по специальности «Ракетные двигатели». Прошел обучение для подготовки управленческих кадров МВА на базе Новосибирского государственного университета экономики и управления.

По данным «Интерфакса», ранее возглавлявший «Сибирский бетон» Алексей Лапин «покинул свой пост в связи с переходом на другую работу, не связанную с деятельностью холдинга».

Компания «Сибирский бетон» объединяет 10 бетонных заводов и цементный терминал, занимающийся приемом и перекачкой навального цемента.

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